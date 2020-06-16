Rusya`nın altın üretimi yükseldi

BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|83.326.008
|% 10,00
|DOAS
|13,53
|73.996.282
|% 10,00
|YYAPI
|1,21
|14.083.540
|% 10,00
|SNPAM
|7,92
|7.091.151
|% 10,00
|EKIZ
|12,98
|1.474.463
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6352
|8,6786
|% 0,72
|Frank
|7,1966
|7,2400
|% 0,53
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,42
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|2,10
|Altın Gr.
|380
|380
|1,86
|Cumhuriyet
|2.473
|2.486
|3,10
|Tam
|2.538
|2.555
|3,30
|Yarım
|1.237
|1.247
|1,60
|Çeyrek
|620
|624
|0,80
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|-0,02
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,01
|B. Petrol
|40,58
|40,58
|0,86
Seans Raporu
- 15:24SNPAM Yüzde 10.00 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 915, 327 adet işlem
- 15:23GENTS Yüzde 4.84 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 124, 407 adet işlem
- 15:22PEGYO Yüzde 7.97 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 216, 280 adet işlem
- 15:21XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1666, 46 artarak (% 1.32 ) 128, 302
- 15:21 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VKFYO, YYAPI