Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Rusya`nın petrol geliri azaldı

10.08.2020 13:53

Son güncelleme : 10.08.2020 13:53
Rusya’nın petrol ihracat geliri, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 azalarak 39 milyar dolara geriledi.



AA

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat  hacmi, yılın ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 125  milyon tona düştü. Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde  34,8 azalışla 39 milyar dolar oldu.

Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl da bir önceki  yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.

Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde  40'ını oluşturuyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:371.072
Değişim :  1,04% |  11,07
Açılış :  1.056  
Önceki Kapanış :  1.061  
En Yüksek
1.074 En Düşük
1.039
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 107,80 10.526.568 % 10,00  
FADE 3,19 229.607 % 10,00  
KENT 1.564,20 14.763.328 % 10,00  
BFREN 781,00 7.870.187 % 10,00  
DARDL 13,75 4.440.755 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5096 9,5573 % 0,24  
Frank 7,9446 7,9925 % -0,17  
Riyal 1,9447 1,9544 % 0,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.031 2.032 -3,63  
Altın Gr. 477 478 0,45  
Cumhuriyet 3.210 3.258 -26,00  
Tam 3.189 3.271 -28,40  
Yarım 1.541 1.582 -13,74  
Çeyrek 773 791 -6,87  
Gümüş.Ons 28,32 28,36 0,04  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,01  
B. Petrol 44,81 44,81 0,41  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru