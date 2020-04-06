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Rusya`ya ihracat yükselişini sürdürdü

06.04.2020 12:42

Son güncelleme : 06.04.2020 12:42
Türkiye`den yılın ocak-mart döneminde Rusya Federasyonu`na 1 milyar 10 milyon 191 bin 731 dolarlık ürün ihraç edildi.



AA

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkeden yılın ilk çeyreğinde Rusya'ya 27 kalemden 727 bin  615 tonluk ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu ihracattan da 1 milyar 10 milyon 191 bin 731 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den geçen yılın aynı döneminde de Rusya'ya 621 bin 459 tonluk  ihracattan 855 milyon 212 bin 249 dolar sağlanmıştı.

Böylece ülkeden Rusya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine  göre miktarda yüzde 17, değerde yüzde 18 arttı.

YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI DA YÜZDE 37 ARTTI

Türkiye'den bu dönemde Rusya'ya yapılan ihracatta, 200 milyon 837 bin  973 dolar tutarında, 285 bin 579 ton yaş meyve ve sebze ürünleri ilk sırada yer  aldı.

Ülkeden geçen yıl aynı dönemde ise Rusya'ya 219 bin 50 tonluk yaş  meyve ve sebze ihracatından 146 milyon 938 bin 181 dolarlık gelir elde edilmişti.

Türkiye'den böylece Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatı da geçen  yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 30, değerde yüzde 37 artış gösterdi.

Bu dönemdeki yaş meyve sebze ihracatını 137 milyon 625 bin 134 dolarla  taşıt araçları ve yan sanayi ile 104 milyon 702 bin 948 dolarla kimyevi maddeler  ve mamulleri takip etti.

BÖLGEDEN RUSYA'YA YAPILAN İHRACATTA YÜZDE 8 ARTIŞ

Doğu Karadeniz'den bu dönemde Rusya'ya 50 bin 542 tonluk ihracat  gerçekleştirilerek 40 milyon 465 bin 437 dolar gelir elde edildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 49 bin 653 tonluk ihracat  karşılığında 37 milyon 640 bin 631 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece bölgeden  Rusya'ya yılın ilk çeyreğinde yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre  miktarda yüzde 2, değerde yüzde 8 artış oldu.

"RUSYA'YA İHRACAT 2020'YE GÜZEL BAŞLANGIÇ YAPTI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya ihracatın 2020 yılına güzel başladığını söyledi.

Söz konusu ihracatın yılın ilk çeyreğinde de artış trendini sürdürdüğüne dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Rusya'ya ihracatımız ilk çeyrekte çok iyi başlangıç yaptı ancak şu an Rusya'da da yeni tip corona virüs salgınının artması ve buna yönelik alınan  önlemler talepte büyük düşüşlere yol açtığından bunun önümüzdeki aylarda  ihracatımıza olumsuz yansıyacağını düşünüyoruz. Temennimiz koronavirüs salgınının  tüm dünyada kısa zaman içinde kontrol altına alınarak insanlığın ve ihracatımızın  bu durumdan olumsuz etkilenmemesidir."





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