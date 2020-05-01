Merkezi İrlanda`da bulunan hava yolu şirketi Ryanair, 3 bin çalışanının işten çıkartılmasına karar verildiğini duyurdu.
Ryanair 3 bin kişiyi işten çıkartacak
01.05.2020 13:15
Son güncelleme : 01.05.2020 13:15
AA
Ryanair'den yapılan açıklamada, şirketin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, toplam 3 bin kişinin işten çıkartılmasına karar verildiği, geriye kalan çalışanların ücretsiz izne çıkartılacakları ve maaşlarının yüzde 20 düşürüleceği bildirildi.
CEO'NUN MAAŞI YÜZDE 50 DÜŞÜRÜLECEK
Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary'nin gelecek yılın nisan ayına kadar olan maaşının da yüzde 50 düşürülmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, Boeing'e verilen yeni uçak siparişlerinin de durdurulması için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Ryanair bünyesinde yaklaşık 17 bin 500 kişi istihdam ediliyor.
British Airways'in sahibi olan İspanyol şirketler grubu IAG'den daha önce yapılan açıklamada da grup şirketleri içerisinde uygulanacak yeniden yapılandırma kapsamında, British Airways'ten toplam 12 bin kişinin işten çıkartılmasının planlandığı belirtilmişti.
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|% 0,00
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|AKBNK
|5,89
|343.150.272
|% 0,00
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|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
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|ZOREN
|1,26
|64.580.252
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|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
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|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
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|KRDMD
|2,21
|108.365.706
|% 0,00
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|ISCTR
|4,95
|292.353.894
|% 0,00
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|GARAN
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|% 0,00
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|THYAO
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|% 0,00
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|AFYON
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|% 0,00
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|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% 0,00
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|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
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|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
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|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% 0,00
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|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,8129
|8,8571
|% 0,44
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|Frank
|7,2859
|7,3297
|% 1,09
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|Riyal
|1,8689
|1,8783
|% 0,79
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.674
|1.675
|-11,99
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|Altın Gr.
|379
|379
|0,02
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|Cumhuriyet
|2.428
|2.489
|2,00
|
|Tam
|2.492
|2.550
|2,00
|
|Yarım
|1.214
|1.246
|1,00
|
|Çeyrek
|609
|623
|0,50
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|Gümüş.Ons
|14,85
|14,88
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
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|B. Petrol
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|25,78
|-0,70
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