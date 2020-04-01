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`S. Arabistan ile petrol görüşmesi yürütülmüyor`

01.04.2020 13:42

Son güncelleme : 01.04.2020 13:42
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Suudi Arabistan arasında petrol piyasalarına dair görüşmelerin yürütülmediğini söyledi.



AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan yönetimi arasında bir  görüşmenin planlanmadığını belirtti.

Rusya ile Suudi Arabistan arasında çeşitli görüş ayrılıklarının bulunabileceğini dile getiren Peskov, “Suudi Arabistan'la petrol piyasalarına dair görüşmeler yürütülmüyor. Ancak ülkelerimiz arasındaki ilişkinin genel durumu sayesinde, gerektiği durumda etkili bir görüşme sürecine girebiliriz.” diye  konuştu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüyle (OPEC) Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri arasındaki  üretim kısıntısı anlaşması bugün sona ermişti.    





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