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S&P, ABD`nin kredi notunu teyit etti

03.04.2020 08:45

Son güncelleme : 03.04.2020 08:45
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), ABD`nin "AA" olan uzun vadeli kredi notununu teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak belirledi.



AA

S&P'den yapılan açıklamada, ABD'ye yönelik yapılan derecelendirmenin ülkenin çeşitlendirilmiş ve dayanıklı ekonomisi ile kapsamlı para politikası  esnekliğini yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, derecelendirmenin yüksek genel hükumet borcu ve mali  açıklarla kısıtlandığı belirtilerek, bunların yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik şokla bu yıl daha da kötüleşmesinin  beklendiği aktarıldı.

"TEŞVİKLER EKONOMİK GERİLEMEYİ SINIRLANDIRACAK"

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, ABD'nin uzun vadeli  "AA " ve kısa vadeli "A-1 " olan talep edilmemiş (unsolicited)  kredi notlarının  teyit edildiği ve uzun vadeli görünümünün "durağan" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan,  benzeri görülmemiş mali ve parasal teşviklerin ekonomik gerilemeyi sınırlamasının  ve 2021'de toparlanma için zemin hazırlamasının beklendiğine vurgu yapıldı.

Ekonomik ve diğer politikaların uygulanmasına ilişkin siyasi  tartışmaların kasımda yapılacak seçimlere kadar devam edeceğine işaret edilen  açıklamada, seçim sonuçlarına bakılmaksızın Kovid-19 salgınının etkilerinin  hafifletilmesini amaçlayan ekonomik önlemlerin sürekliliğinin beklendiğine dikkat  çekildi.

EKONOMİDE BU YIL DARALMA BEKLENTİSİ

Açıklamada, 2021'de bu yılki üretim kaybını kısmen telafi edecek ve  gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesini sürdürecek bir ekonomik toparlanmanın  beklendiği vurgulanarak, bunun gelecek yıl ılımlı bir mali iyileşme sağlayacağına  işaret edildi.

ABD'nin ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerin de yer aldığı  açıklamada, ülkede GSYH'nin bu yıl yüzde 1,3 daralmasının, 2021'de ise yüzde 3,2  büyümesinin beklendiği bilgisine yer verildi.

Ülkedeki işsizlik oranının da bu yılın ikinci yarısında yüzde 10'u  aşabileceğinin belirtildiği açıklamada, söz konusu oranın yıl sonunda yüzde 7'ye  gerileyeceği, 2021'de ise yüzde 6'nın altına düşebileceği ileri sürüldü.

Açıklamada, enflasyon oranının bu yıl yüzde 0,1 olmasının, 2021'de ise yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü de ifade edildi.





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