Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor`s (S&P), Çin`in kredi notunu teyit etti.
S&P Çin`in kredi notunu teyit etti
29.06.2020 13:22
Son güncelleme : 29.06.2020 13:22
AA
S&P, Çin'in uzun vadeli kredi notunun "A ", kısa dönem kredi notunun "A-1" olarak teyit edildiğini açıkladı.
Çin'in kredi not görünümünün "durağan" olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin önümüzdeki birkaç yıl içinde diğer orta gelirli ekonomilerin üzerinde büyüme performansı sergileyeceği ifade edildi.
Açıklamada, büyümenin, yeni tip corona virüs (Kovid-19), ABD-Çin gerilimleri, ekonominin yeniden yapılandırılması çalışmaları ile finansal riskler ve belirsizliklerden etkilenebileceğine dikkat çekildi.
ABD ve Çin ilişkilerinin yakın gelecekte normalleşmesinin beklenmediğine dikkat çekilen açıklamada, Çin ekonomisinin 2021-2023 yıllarında ortalama yıllık yüzde 5,5 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.
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|CEMAS
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|% 2,82
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|KRSTL
|2,24
|189.679.351
|% 8,21
|
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
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