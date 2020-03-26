Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poor`s (S&P) Global Ratings, Euro Bölgesi`nin durgunlukla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.
S&P Global`den Euro Bölgesi için durgunluk uyarısı
26.03.2020 14:17
Son güncelleme : 26.03.2020 14:31
DHA
S&P Global, Perşembe günü açıkladığı raporda, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine bağlı olarak Avrupa'da bu yıl GSYH'nin yüzde 2.0 daralmasının beklendiği vurgulandı ve sokağa çıkma sınırlamalarının ve kısıtlı çalışmaların dört ay kadar daha sürmesi durumunda bu daralmanın yüzde 10'u bulacağına dikkat çekildi.
S&P Global Ratings raporundaki değerlendirmede, "Euro Bölgesi 2020'de yüzde 2.0 dolayında bir daralma ile karşı karşıya" denildi ve eklendi:
"Tahminlerimiz için riskler aşağı yönlü. Salgın halihazırda öngörülenden daha uzun sürebilir ve daha genele yaygın olabilir. Ülkelerin bu salgına şimdi verecekleri yanıtın büyüklüğü ve şekli, salgının ileride kalıcı ekonomik zarar vermesinden kaçınmak için önemli."
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında başlattığı 750 milyar euro
(818 milyar dolar) büyüklüğündeki tahvil
alım programında, tahvil çıkaranlara limit uygulamayacak. The New York Times'ın haberine göre, ECB aynı zamanda alım yapılmaya uygun menkul kıymet listesini genişletecek. Banka ayrıca, herhangi bir ülkenin borçlanma kağıtlarının yüzde 33'ünden fazlasının alınmaması yönündeki limiti de uygulamayacak.
14:1690.131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.067,63
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.228
En Düşük
88.481
14:166,4398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
14:167,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0848
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
14:16333,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,18
|Açılış
|: 333,82
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|122.377.335
|% 10,00
|
|HUBVC
|18,15
|96.097.947
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.928.952
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.854.266
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.868.637
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.477.180
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|THYAO
|9,15
|916.307.347
|% 4,33
|
|ASELS
|23,68
|475.223.713
|% 1,02
|
|GARAN
|7,70
|459.943.677
|% 2,67
|
|YKBNK
|1,92
|212.962.993
|% 2,67
|
|ECILC
|4,84
|207.547.047
|% 9,75
|
|YKBNK
|1,92
|212.962.993
|% 2,67
|
|IHLGM
|0,83
|87.685.263
|% 7,79
|
|THYAO
|9,15
|916.307.347
|% 4,33
|
|IHLAS
|0,45
|32.668.074
|% 7,14
|
|GSRAY
|1,76
|122.377.335
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6700
|7,7085
|% 0,85
|
|Frank
|6,5986
|6,6383
|% 0,88
|
|Riyal
|1,7077
|1,7163
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.618
|-0,42
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,00
|
|B. Petrol
|27,09
|27,09
|-0,30
|