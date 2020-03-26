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S&P Global`den Euro Bölgesi için durgunluk uyarısı

26.03.2020 14:17

Son güncelleme : 26.03.2020 14:31
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poor`s (S&P) Global Ratings, Euro Bölgesi`nin durgunlukla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.



DHA

S&P Global, Perşembe günü açıkladığı raporda, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine bağlı olarak Avrupa'da bu yıl GSYH'nin yüzde 2.0 daralmasının beklendiği vurgulandı ve sokağa çıkma sınırlamalarının ve kısıtlı çalışmaların dört ay kadar daha sürmesi durumunda bu daralmanın yüzde 10'u bulacağına dikkat çekildi.

S&P Global Ratings raporundaki değerlendirmede, "Euro Bölgesi 2020'de yüzde 2.0 dolayında bir daralma ile karşı karşıya" denildi ve eklendi:

"Tahminlerimiz için riskler aşağı yönlü. Salgın halihazırda öngörülenden daha uzun sürebilir ve daha genele yaygın olabilir. Ülkelerin bu salgına şimdi verecekleri yanıtın büyüklüğü ve şekli, salgının ileride kalıcı ekonomik zarar vermesinden kaçınmak için önemli."

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında başlattığı 750 milyar euro (818 milyar dolar) büyüklüğündeki tahvil alım programında, tahvil çıkaranlara limit uygulamayacak. The New York Times'ın haberine göre, ECB aynı zamanda alım yapılmaya uygun menkul kıymet listesini genişletecek. Banka ayrıca, herhangi bir ülkenin borçlanma kağıtlarının yüzde 33'ünden fazlasının alınmaması yönündeki limiti de uygulamayacak.





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