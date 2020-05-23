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Sağlık kurumlarında yapılan görevlendirmelere düzenleme

23.05.2020 10:34

Son güncelleme : 23.05.2020 10:34
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde Kovid-19 sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" poliçesi kapsamında değerlendirilecek.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu  Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair  Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla buralara bağlı,  ilgili veya ilişkili birimlerinde salgın sebebiyle yapılan görevlendirmeler  kapsamındaki tüm iş ve işlemler "III. Risk Grubu" olarak değerlendirilecek.  Böylelikle, sigorta kapsamında azami teminat tutarı bu grup için 600 bin lira  olacak.

Ayrıca, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini  serbest olarak icra eden sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında da  olsa ilgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla  buralara bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde salgın sebebiyle  görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri, ilave sözleşme  düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin poliçe kapsamına dahil edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.




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