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Sahte faturayla mücadelede önemli adım

15.05.2020 11:25

Son güncelleme : 15.05.2020 11:34
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte fatura düzenleyen ve kullananlarla mücadelede bu kişi ve şirketlerin mükellef kayıtlarını re`sen silecek, yeniden mükellef olanlara ise sadece elektronik fatura düzenleme izni verilecek.



AA

Bakanlık, sahte belge düzenleme ve kullanmayla etkin mücadele  edilmesi, vergiye uyum seviyesinin yükseltilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle  mücadelenin etkinliğinin artırılması amacıyla harekete geçti.

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun  Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile mükellefiyet  kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkinine ilişkin  düzenleme yapılmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı da  uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere bir tebliğ taslağı  hazırladı. Buna göre,  Hazine ve Maliye Bakanlığınca, mükellefiyet süresi, aktif  ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel  yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak,  mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik analiz ve değerlendirme  çalışmaları yapılacak. Bunun sonucunda sahte belge düzenleme riskinin yüksek  olduğu tespit edilen mükellefler mercek altına alınacak.

Bakanlığa bağlı ilgili birimlerin re'sen ya da ihbar, şikayet, diğer  kurum ve kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından yapılan bildirimler üzerine  yapacağı çalışmalarla belirlenenlere ilişkin bilgiler, mükellefiyet terkin  işlemlerine başlanılması amacıyla Başkanlık aracılığıyla ilgili vergi dairesi  başkanlığına aktarılacak.

KOMŞUYA VE MUHTARA DA SORULACAK

Ardından da söz konusu mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek ve  bunlar nezdinde bilinen iş yeri adresinde yoklama yapılacak. Yoklamada ilgili  kişinin ya da temsilcisinin bulunamaması halinde, ikinci yoklama  gerçekleştirilecek. Bu yoklamada sırasında iş yerinin faal olup olmadığına,  makine, teçhizat ve demirbaş bulunup bulunmadığına, çalışan sayısı gibi unsurlara  da bakılacak. İhtiyaç duyulması halinde, mükellefin iş yeri çevresindeki esnaf,  komşu, muhtar gibi kişilerin ifadelerine başvurulacak.

Bakanlık ilgili birimleri tarafından yapılan analiz  sonuçları ile  yoklama neticesinde tespit edilen hususlar, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi  nezdinde oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Komisyon,  beyannameler, tahakkuk, tahsilat ve vergi borcu, alım-satım ilişkisi içinde  olunan mükellefler, kira sözleşmesi gibi tüm belge ve bilgileri dikkate alınarak  mükellefin, bir faaliyetinin bulunup bulunmadığını değerlendirecek.

Komisyon tarafından mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek  olduğuna ve mükellefiyetin terkin edilmesi gerektiğine kanaat getirilmesi  halinde, vergi dairesi başkanının onayını takiben, onay tarihi itibarıyla  mükellefiyet kaydı re'sen terkin edilecek ve bu durum mükellefe tebliğ edilecek.

Vergi dairesi başkanının ya da defterdarın onay vermemesi durumunda,  herhangi bir işlem yapılmayacak.

VERGİ BORCUNDAN MAHSUP EDİLEBİLECEK

Mükellefiyet, bir ay içinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek  olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın yüzde 10'u  tutarında teminat verilmesi ve tüm vergi borçlarının ödenmesi şartıyla yeniden  tesis edilecek.

Kendisinden teminat alınmış olan mükelleflerin, teminatın alındığı  tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlarının tutarının,  alınan teminat tutarının yüzde 10'unu aşması halinde, teminat paraya çevirilerek  mükelleflerin vergi borçlarına mahsup edilecek.

ELEKTRONİK BELGE DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

Teminat alınarak mükellefiyeti yeniden oluşturulanların düzenlemek  zorunda oldukları fatura veya fatura yerine geçen belgelerden Bakanlıkça  belirlenenlerinin, elektronik belge olarak düzenlenmesi zorunlu olacak. Buna  göre, söz konusu belgeler, mükellefiyetin yeniden oluşturulduğu tarihi izleyen  15'inci günden itibaren elektronik belge olarak düzenlenmeye başlanacak. Kağıt  olarak düzenlenen belgeler ise vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş  sayılacak.




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