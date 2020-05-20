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Salgın, elektrik tüketiminin konut ve marketlerde yoğunlaşmasına neden oldu

20.05.2020 09:48

Son güncelleme : 20.05.2020 09:48
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin yürürlüğe girmesi ve kısmi ya da tam zamanlı sokağa çıkma yasakları sebebiyle elektrik tüketimi nisanda sanayi, iş yeri ve eğitim kurumları gibi toplu tüketimin yoğun olduğu yerlerden, ev, süpermarket ve hastanelere taşındı.



AA

AA muhabirinin, Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) tarafından  hazırlanan ve elektrik tüketici davranışlarının analizini içeren verilerden  derlediği bilgilere göre, ev içinde elektrik tüketimi nisanda, sokağa çıkma  yasağının başladığı mart ayına göre yüzde 25 artış gösterdi. İş yerlerindeki  elektrik tüketimi ise yüzde 50 azaldı.

SÜPERMARKETLERDE ELEKTRİK TÜKETİMİ ARTTI

Akıllı zeka yazılımları kullanılarak elde edilen verilere göre, mesken  yerleşiminden uzak yerlerdeki süpermarketlerde enerji tüketimi yüzde 8 ila 10  civarında düşerken, mesken nüfusun oldukça yüksek olduğu süpermarketlerde ve  tatil bölgelerinde ortalama yüzde 30 artış yaşandı.

Böylelikle, 2020 yılı başından itibaren Kovid-19 salgınına karşı  küresel tedbirlerin yürürlüğe girmesi ve kısmi ya da tam zamanlı sokağa çıkma  yasakları sebebiyle elektrik tüketimi sanayi, iş yeri ve eğitim kurumları gibi  yerlerden, ev, süpermarket ve hastanelere taşındı.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan EDİDER Genel Sekreteri ve  İnavitas Üst Düzey Yöneticisi Alper Terciyanlı, salgının, tüm işletmelerin enerji  yönetiminde sorun oluşturduğunu vurgulayarak, "Bazı işletmeler daha fazla enerji  tüketirken, çoğunluğu ise işlerini durdurmak zorunda kaldıkları için tükettikleri  enerji de azaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını süresince insanların yaşam alanlarında ve  süpermarketlerde geçirdikleri zamanın arttığına işaret eden Terciyanlı, şunları  kaydetti:

"Özellikle salgın sürecinde bahsedilen yerlerde en yüksek elektrik  tüketimi sabah 09.00 ile akşam 20.00 arasında oldu. Bu dönemde insanların en sık  ziyaret etmek durumunda olduğu yerlerden biri de süpermarket oldu. Ancak bu  dönemde bile enerji zekası gibi yazılımların bize sunduğu verilerle tasarruf  yapmamız mümkün. Örneğin aydınlatma, klima ve priz gibi tüketim parametreleri  uzaktan kontrol edilebilir. Bu sistemler, alarm modülü sayesinde oluşabilecek  arızaları ve anormal tüketimleri kullanıcıya sorun gerçekleşmeden  bildirilebilir."




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