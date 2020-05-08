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Salgından etkilenen sektörler için KDV iadesi esasları belirlendi

08.05.2020 10:04

Son güncelleme : 08.05.2020 10:04
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamında olan sektörler için katma değer vergisi (KDV) iade uygulamasının usul ve esasları belirlendi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer  Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında  uygulanan mücbir sebep döneminde KDV iade uygulamasının işleyişi belirlendi.

Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin  KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatılırken, mücbir sebep  kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri  için söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde  iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekiyor.

Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde,  KDV beyannamelerinin uzatılan verilme tarihini takip eden aybaşına kadar  yapılacak iade taleplerine istinaden "KDV İadesi Risk Analiz" (KDVİRA) sistemi  tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek "KDV İadesi Kontrol  Raporu"nda yer alan sonuçlar bakımından işlem tesis edilecek.

Buna göre, mahsuben ve nakten iade talepleri, KDVİRA sistemi  tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi  dairesince gerçekleştirilen kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit  edilen tutarlar bakımından genel esaslara göre yerine getirilecek.

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen  kontrol raporunda ve vergi dairesince gerçekleştirilen kontroller sonucunda,  belirtilen sebep dışındaki tespit edilen olumsuzluklara isabet eden iade talebi  genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecek.

Diğer taraftan KDV beyannamelerinin uzayan verilme tarihinin dolmasını  müteakip bu düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA  sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilecek ve mükelleflerin  mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu  raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde  sonuçlandırılacak.




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