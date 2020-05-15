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`Salgının maliyeti 8,8 trilyon doları bulabilir`

15.05.2020 09:51

Son güncelleme : 15.05.2020 09:51
Asya Kalkma Bankası (ADB), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisine maliyeti tahminini bir önceki tahmine göre iki katından fazla yükselterek, virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin ne kadar süre yürürlükte kalacağına bağlı olarak, dünya ekonomisine maliyetinin 8,8 trilyon dolara ulaşabileceğini bildirdi.



AA

ADB, "Kovid-19'un Potansiyel Ekonomik Etkisine” ilişkin bir rapor  yayınladı. Raporda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisine yönelik güncelleme  yapılarak, alınan tedbirlerden 3 ay sürmesi durumunda dünya ekonomisine virüsün  maliyetinin 5,8 trilyon dolar, 6 ay sürmesi durumunda ise virüsün maliyetinin  yaklaşık 8,8 trilyon dolara çıkabileceği belirtildi.

Banka 3 Nisan’da “Asya Kalkınma Görünümü 2020” raporunda söz konusu  maliyeti tedbirlerin ne kadar sürede kalacağına bağlı olarak 2 trilyon dolar ile  4,1 trilyon dolar arasında açıklamıştı.

Güncellenmiş maliyetin, küresel düzeyde gayrisafi yurtiçi hasılanın  (GSYH) yüzde 6,4 ile yüzde 9,7 arasında daralması anlamına geldiğinin ifade  edildiği raporda, Çin dahil olmak üzere gelişmekte olan Asya ülkelerine  pandeminin toplam maliyetinin 3 aylık tedbir senaryosun da 1,7 trilyon dolar ve 6  aylık tedbir senaryosun da  2,5 trilyon dolar olacağı öngörüldü.

Raporda, virüsün Çin’e maliyetinin 1,1 trilyon dolar ile 1,6 trilyon  dolar arasında olacağına işaret edildi.

ADB, güncelleme raporunun seyahat ve ekonomik faaliyetlerin askıya  alınmasının küresel ticareti 1,7 trilyon dolar ile 2,6 trilyon dolar arasında  azaltacağını, 158 milyon ile 242 milyon arasında insanı işinden edeceğini  öngördü.

Raporda görüşlerine yer verilen ADB Başekonomisti Yasuyuki Sawadaise,  ADB’nin güncellenmiş analizinin Kovid-19'un çok önemli potansiyel ekonomik  etkisinin kapsamlı bir resmini sunduğunu belirterek, “Ayrıca, analiz politika  müdahalelerinin ekonomilere verilen zararı hafifletmeye yardımcı olabileceği  önemli rolü vurgulamaktadır “ değerlendirmesinde bulundu.




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