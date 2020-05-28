Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Sanal fuarlara devlet desteği ihracatçının yüzünü güldürdü

28.05.2020 12:00

Son güncelleme : 28.05.2020 13:06
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Sanal fuarların destek kapsamına alınacak olması son derece yerinde bir adım. Sanal fuarlar salgın sürecinin başından bu yana üzerinde çalıştığımız bir konu. 365 gün sürecek, tüm sektörlerin ürün görsellerinin, adreslerinin ve bilgilerinin yer alacağı bir sistemi kuruyoruz" ifadelerini kullandı.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımının destek  kapsamına alındığını açıklaması ihracatçının yüzünü güldürdü.

STK'lar, yaptıkları yazılı açıklamalar ile kararın teşvik edici olduğu görüşünde birleşti.

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, açıklanan kararı olumlu  karşıladıklarını belirterek, virüs sonrasında dünya ticaretinde yeni bir düzen  oluşacağını aktardı.

İhracatçı sektörler olarak dijitalleşmeye yatırım yapmak zorunda  olduklarını bildiren Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Sanal fuarların destek kapsamına alınacak olması son derece yerinde  bir adım. Sanal fuarlar salgın sürecinin başından bu yana üzerinde çalıştığımız  bir konu. 365 gün sürecek, tüm sektörlerin ürün görsellerinin, adreslerinin ve  bilgilerinin yer alacağı bir sistemi kuruyoruz. Haziranın ilk haftalarında sanal  fuarlarla ilgili sistemimizi açıyor olacağız.  Devletimizin bu çalışmaları destek  kapsamına alacak olması bizleri daha güçlü kılacak."

"SON DERECE YERİNDE BİR KARAR"

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, sanal fuarların destek  kapsamına alınmasının son derece yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Post-Korona sonrasında yeni normal olarak adlandırılan dönemde gerçek  fuarların yapılmasına engel olacak sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarının  kendilerini sanal ticarete ve sanal heyetlere doğru ittiğini hatırlatan  Çetinkaya, bu durumun eski normale geçene kadar ki dönemde çok önemli ve itici  bir unsur olarak ön plana çıkmaya başladığını belirtti.

Çetinkaya, "Bakanlığımızın da bunu fark edip bu tarz sanal fuarları  destek paketi içerisine alması geçiş döneminde özelikle ihracatçımız için çok  önemli destekleyici bir unsur olacaktır. Bu karar, üreticilerimizin e-ticaret  sitelerine adaptasyonunu da hızlandıracaktır. Bu anlamda söz konusu gelişmeyi son  derece olumlu buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin  Tecdelioğlu, hırdavat sektörünün de karardan çok memnun olduğunu aktardı.

Tecdelioğlu, şunları ifade etti:

"Bakanımızın kararını hırdavat sektörü olarak sevinçle karşılıyoruz. 'Yeni normal sürecinin iki yıl süreceği konuşuluyor.  Bu karar hırdavat sektörünü  ihracat özelinde motive edecektir. Sanal mağazalarımızı 365 gün açık olacak  şekilde daimi fuar niteliğinde açık tutmak durumundayız.  Bununla ilgili  dijitalleşmeye yatırım yapmak zorundayız. Diğer yandan THY'den de e-ihracatımızın  lojistik kısmı ile ilgili iş birliği ve destek beklemekteyiz."

"TEMELLERİ DOĞRU ATMAK ÖNEMLİ"

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, sanal fuarların yeni dünyanın  kapısını aralamak için önemli anahtar olacağını bildirdi.

Turhan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya ticaretinin neredeyse durma noktasına geldiği bu günlerde, online sistemlerin üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Sektör  olarak mücbir sebep kapsamına alınmadığımız için şimdiye kadar birçok destekten faydalanamadık.

Fakat burada hem ihracatımızı arttırmak hem de ülkemizi ana tedarikçi yapabilme çalışmalarına destek olabilmek adına devletimizden beklentimiz, bu  yolda yalnız kalmamak ve olabildiğince destekten faydalanabilmek. Tüm bu desteklerle birlikte biz ihracatçılar üretmeye, büyümeye ve döviz getirmeye devam  edeceğiz."

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Kovid-19 süreci ile gelen değişim ve dönüşümlere atıfta  bulunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kovid-19 süreci ile bir kez daha gördük ki fiziksel fuarlar, heyet ve  müşteri ziyaretlerini yapamadığımız bu süreçte, bir şekilde dijitalleşme yönünde  çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Bir yandan firmalarımız dijital  kaslarını güçlendirirken, kamunun da özelikle pazara girişte fuar ve heyetleri  destek kapsamına alması önemli.

Burada en önemli husus, firmalarımızın gerek altyapı gerekse online  toplantı kültürü işe online fuar ve heyetlere hazır hale gelmesi. Ses, görüntü,  teknik altyapı hem ülke imajımız hem de toplantı kalitesi açısından çok önemli.  Temelleri doğru atmanın önemli olacağını düşünüyorum."

"BU GELİŞMEYİ POZİTİF BİR ADIM OLARAK YORUMLUYORUZ"

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı  Erkan Uçar da, sanal fuarların destek kapsamına alınmasının son derece önemli  olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Bu gelişmeyi pozitif bir adım olarak yorumluyoruz. Küresel salgın  ülke ekonomilerini olumsuz etkiledi ancak beraberinde yeni fırsatlar doğurdu.  Tıbbi malzeme sektörü ihracat özelinde Çin'in dünyanın gözünde soru işareti  olduğu bir dönemde bu fırsatları çok iyi değerlendirecektir. Sanal fuarlar ve  e-ihracat bu bağlamda dünyanın yeni vitrini olacak. Üretimi, ihracatı ve yeni  pazarlara açılmayı teşvik eden, son derece yerinde bir karar."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:50105.176
Değişim :  0,21% |  222,01
Açılış :  105.556  
Önceki Kapanış :  104.954  
En Yüksek
106.292 En Düşük
104.535
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 520,70 10.800.779 % 9,95  
HLGYO 1,67 56.081.766 % 9,87  
GLBMD 4,47 4.769.234 % 9,83  
BIZIM 14,93 106.827.047 % 7,41  
DITAS 19,40 13.721.619 % 7,36  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3129 8,3546 % 0,39  
Frank 6,9889 7,0310 % 0,29  
Riyal 1,8062 1,8152 % 0,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 14,70  
Altın Gr. 376 377 4,27  
Cumhuriyet 2.444 2.474 27,60  
Tam 2.516 2.550 39,80  
Yarım 1.228 1.241 13,90  
Çeyrek 614 621 7,00  
Gümüş.Ons 17,33 17,38 0,10  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 0,03  
B. Petrol 35,17 35,17 0,57  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru