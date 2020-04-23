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Sanal Ticaret Heyetleri çalışmasına ihracatçılardan ve sanayicilerden destek

23.04.2020 14:40

Son güncelleme : 23.04.2020 14:40
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan`ın "Sanal Ticaret Heyetleri" çalışmasına ihracatçılardan ve sanayicilerden destek geldi.



AA

İş dünyasının çeşitli kurumlarından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmenin yolu dijital pazarlamadan ve  sanal fuarlardan geçiyor.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı "Sanal Ticaret  Heyetleri" projesi, ihracatçılar ve sanayiciler tarafından destekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Demir ve Demir Dışı  Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, konunun,  salgının başlangıcından beri gündemlerinde olduğunu belirterek, "Devletin de bu  konudaki tutumu gayet olumlu. Dünya artık dijital ortamda satın alma yapıyor.  Birlik olarak dijital fuarlarla ilgili firmalardan teklif alıyoruz. Bir anlamda  dijital B2B yapıyor hale geleceğiz. e-ihracat ve dijital pazarlamayla ilgili tüm  imkanlarımızı seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD)  Başkanı Burak Önder de üyelere yönelik e-ihracat ve e-ticaret eğitimlerine  başladıklarını aktararak, "CRM, ERP ve siber saldırılarla ilgili de  eğitimlerimize başlıyoruz. Amacımız dijital kaslarımızı güçlendirmek. e-heyet  çalışmalarımız kapsamında mayısta Güney Kore ile, haziranda da Avrupa ile  buluşmalarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMAYANLAR GERİDE KALACAK"

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turan ise şunları kaydetti:

"Teknoloji, her geçen gün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok  hızlı ilerliyor. Bu gelişime ayak uyduramayanlar sektör ayrımı yaşamaksızın  geride kalacak. Dijital pazarlar operasyonu kolay, maliyeti daha düşük ve daha  ulaşılabilir olacak. 7/24 açık kalabileceği için de sürekli her kesime hitap  edecek. Tüm bunlarla birlikte sanal pazarlar ve e-fuar sistemi bizler için yeni  bir platform olacak. Sistem kurulmalı ve eğitim iş birlikleri ile tüm  sanayicilerimizin entegre edilmesi sağlanmalıdır."

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, çelik sektörü  için önem arz eden tüm organizasyonların salgın nedeniyle iptal edildiğini  vurgulayarak, "Sanal fuarların ürün gamımız özelinde uygun olmayacağını  düşünüyoruz ancak ihracat pazarlarımızdaki ticari ilişkilerimizin sürdürülebilir  olması adına sanal organizasyonları yakından takip ediyoruz. Virüs sonrası için  Latin Amerika bölgesi, Batı Afrika ve Güneydoğu Asya yeni hedef pazarlarımız  olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"E-HEYET VE DİJİTAL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem  Çetinkaya da "Normalleşmeyi konuşmak için henüz çok erken. Mayıs itibarıyla  stabile dönmekten bahsedebiliriz. Doğal taş sektörünün en önemli fuarlarından  biri olan ABD merkezli Coverings, 20-23 Nisan'daki dev etkinliği online konferans  serilerine çevirdi. e-heyet ve dijital pazarlama faaliyetlerini yakından takip  ediyoruz ve önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı  Erkan Uçar ise dijital ticaret ve e-heyet çalışmalarının birinci gündem maddeleri  olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tıbbi malzeme sektörünün önceliği halkımızdır. Ülkemizin özellikle  maske ve eldiven gibi ürünlerde yeterli stoka kavuşmasının ardından ihracat  izinlerinin önümüzdeki dönemde açılacağını tahmin ediyoruz. Bu dönemde dijital  pazarlama, sanal fuarlar ve e-heyet gibi konular bizim de önceliğimiz.  Üyelerimizi bu konularla ilgili düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Aksiyon alma  aşamasındayız."





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