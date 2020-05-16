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Sanal ticaret heyetleri hız kazandı

16.05.2020 13:55

Son güncelleme : 16.05.2020 13:55
Ticaret Bakanlığı`nın ihracatçılarla birlikte dünyanın dört bir yanına düzenlediği ticaret heyeti ziyaretlerinin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını şartları altında hız kesmeyerek sanal ortamda gerçekleştirilmesine devam ediliyor.



AA

AA muhabirinin bakanlıktan aldığı bilgilere göre, Kovid-19 tedbirleri  kapsamındaki seyahat kısıtlamaları ve önlemler nedeniyle gerçekleştirilemeyen  genel ticaret heyeti programları, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatı,  bakanlığın organizasyonuyla "sanal ticaret heyeti" organizasyonları ile hayata  geçiriliyor.

Bu doğrultuda, sanal nitelikli ilk Genel Ticaret Heyeti 13-15 Mayıs  tarihlerinde Özbekistan’a yönelik düzenlendi.

Özbekistan Genel Ticaret Heyetinin açılışı, bakanlık yetkilileri,  Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Taşkent Ticaret Müşavirinin katılımıyla,  firmalara yönelik bir video konferansla yapılırken, sanal ortamda ikili firma  görüşmeleri de gerçekleştirildi.

Özbekistan Sanal Ticaret Heyeti programına hububat, bakliyat, yağlı  tohumlar ve mamulleri, yaş/kuru meyve ve sebze, çikolatalı ve şekerli mamuller,  su ürünleri ve hayvansal mamuller, zeytin ve zeytinyağı gibi ürün üretimi, tarım  makineleri, soğuk hava depolama ve gıda ambalajlama sektörlerinde faaliyet  gösteren 16 Türk ve 44 Özbek firması katıldı.

SANAL TİCARET HEYETİ İLE UZAKLAR YAKIN OLUYOR

Sanal nitelikli Genel Ticaret Heyeti programlarına, 27-29 Mayıs 2020  tarihlerinde, kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, bebek ürünleri gibi gıda  ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerini kapsayan Kenya Sanal Ticaret Heyeti ile  devam edilecek.

Bakanlığın belirlediği hedef ülkeler arasında yer alan Hindistan'a  yönelik olarak da 15-19 Haziran tarihlerinde fındık ve mamulleri, hububat,  bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze  mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, süs bitkileri ve mamulleri, tütün,  zeytin ve zeytinyağı, gıda ve gıda dışı hızlı tüketim ürünleri, tarım makinaları,  soğuk hava depoları ve iklimlendirme sektörlerini kapsayan bir sanal ticaret  heyeti programı gerçekleştirilecek.

22-23 Haziran'da da söz konusu etkinliklere plastik ve metal mutfak  eşyaları, cam ve seramik ev eşyaları, ev/banyo ürünleri ile ev tekstili  sektörlerini kapsayan Güney Kore Sanal Ticaret Heyeti ile devam edilecek.

Önümüzdeki dönemde ayrıca Almanya, Kazakistan, Nijerya, Bulgaristan ve  Pakistan'a da genel ticaret heyeti düzenlenmesi planlanıyor.

BÜYÜK ZİNCİRLERE YÖNELİK "SANAL ÖZEL NİTELİKLİ ALIM HEYETİ" DÜZENLENECEK

Öte yandan, ilk sektörel ticaret heyeti de sanal platformda İstanbul  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapı kimyasalları  ve boya sektöründe, Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik  gerçekleştiriliyor. Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik ve halen  devam eden sanal ticaret heyetine, Türkiye'den 13 firmanın yanı sıra  Kolombiya'dan 15, çevre ülkelerinden 10 olmak üzere 25 firma katılıyor.

Ayrıca ihracatçıların, yurt dışında faaliyet gösteren büyük  perakendeci, toptancı mağazalar ve süpermarket zincirleri ile iş görüşmeleri  gerçekleştirmeleri amacıyla, her seferinde tek firmaya yönelik düzenlenecek Sanal  Özel Nitelikli Alım Heyeti programlarına da kısa sürede başlanacak.




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