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Sanayi Genel Müdürlüğü`ne Halil İbrahim Çetin atandı

16.05.2020 10:48

Son güncelleme : 16.05.2020 10:49
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü`ne ait atama kararları Resmi Gazete`de yayımlandı.



AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara  göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Genel Müdürlüğüne  Halil İbrahim Çetin, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğüne  Mehmet Bozdemir ve müfettişliğe Murat Öztürk atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa  Sönmez, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Fatih Sarıkaya ve Denizli Tarım ve  Orman Müdürlüğüne Yılmaz Erkaya getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliklerine Ali Fuat  Azdural, Arif Uygun, Aynur Güngör, Dursun Ali Cörüt, Gülten Saraç, Hasan Akgül,  Hasan Çetin, Meral Tanatar, Mustafa Şimşek, Ömer Aydın, Safiye Topallar, Serap  Yücedağ ve Türkan Mestanlı getirilirken, vergi müfettişlikleri yeterlilik  sınavında başarı gösteren 34 kişinin atanmaları da gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcılığı ve  Yönetim Kurulu Üyeliğine Metin Akbaş atanırken, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan  Yardımcısı Musa Yılmaz görevden alındı.




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