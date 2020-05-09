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Sanayi kentinde `komple yeni yatırım`a teşvik

09.05.2020 11:29

Son güncelleme : 09.05.2020 11:29
"Sanayi ve teknoloji kenti" Kocaeli`de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 1,8 milyar lira olarak öngörülen 43 komple yeni yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.



AA

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği  bilgiye göre, ocak-mart döneminde başta imalat sanayi olmak üzere, eğitim, sağlık  ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından komple yeni  yatırım olarak inşa edilecek 43 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Toplam sabit yatırım tutarının 1 milyar 844 milyon 284 bin lirayı  bulması öngörülen yatırım projeleri tamamlandığında kentte 2 bin 70 kişilik yeni  istihdam alanı açılması bekleniyor.

Teşvik kapsamına alınan projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde,  imalat sanayisine yönelik desteklerin çoğunlukta olduğu görülüyor.

Yatırım teşviklerinden faydalanacak komple yeni yatırımların 38'ini  imalat sanayi, 2'sini deniz taşımacılığı, diğerlerini de eğitim, enerji ve sağlık  sektörü projeleri oluşturuyor.

Teşviklendirilen komple yeni yatırım projeleri, devletin sağladığı  sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı,  gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

DEMİR-ÇELİK FABRİKASI 204 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yatırım desteği almaya hak kazanan sanayi projeleri otomotivden savunma sanayisine, mobilyadan ambalaj sektörüne kadar çeşitlilik gösteriyor.

Sanayi yatırımları arasında bir demir-çelik firması tarafından  kurulacak tel ve parlak çubuk fabrikası, 257 milyon 180 bin liralık yatırım  tutarıyla öne çıkıyor. Yıllık 20 bin 736 ton tel ve 65 bin 16 ton parlak çubuk  üretim kapasiteli tesiste 204 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Havacılık, uzay ve savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli  sektörlerde hizmet veren bir firmanın teşvik belgesi düzenlenen savunma sanayi  projesi, yatırım büyüklüğü bakımından ikinci sırada bulunuyor. Söz konusu  projenin sabit yatırım tutarı 169 milyon 739 bin lira.

Yatırım tutarının büyüklüğü bakımından yine demir-çelik sektöründe  faaliyet gösteren başka bir firmanın 107 milyon 510 bin liralık projesi üçüncü  sırada yer alıyor. Tüp, boru ve içi boş profillerin üretileceği fabrika  tamamlandığında 192 kişilik yen iş sahası açılmış olacak.

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİNE TEŞVİK

İmalat sanayi dışındaki sektörlerden gelen teşvik başvurularını da  değerlendiren Bakanlık, enerji, sağlık ve eğitim alanındaki projelere de yatırım  teşvik belgesi verdi.

Bir enerji firması tarafından hazırlanan ve yatırım tutarı 534 milyon  lira olan rüzgar enerjisi santrali projesi teşvik kapsamına alındı. Kurulu  kapasitesi 49 megavat olan santral 12 kişiye istihdam sağlayacak.

Bünyesinde okul öncesi, ilkokul ve lisenin bulunduğu, 2 bin 360  öğrenci kapasiteli eğitim kampüsü projesi de yatırım teşviki almaya hak kazandı.  Yatırım tutarı yaklaşık 86 milyon lira olarak belirlenen kampüs tamamlandığında  296 kişi istihdam edilecek.

Yılda 48 bin adet röntgen ve tomografi filmi çekilecek şekilde  planlanan görüntüleme merkezi projesi için de yatırım teşvik belgesi verildi.  Tamamlandığında 5 kişiye iş imkanı sağlayacak merkezin yatırım tutarı 2 milyon  600 bin lira olarak öngörülüyor.




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