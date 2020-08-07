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Sanayi kentinde teşvikli yatırımlarla 5 bin kişiye iş kapısı açılacak

07.08.2020 11:34

Son güncelleme : 07.08.2020 11:34
Sanayi ve teknoloji kenti Kocaeli`de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 4,5 milyar lira olarak öngörülen 156 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.



AA

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli, başta imalat sanayisi projeleri  olmak üzere yeni yatırımlarda teşvik talebinin en yüksek olduğu kentler arasında  yer alıyor.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği  bilgiye göre, sanayi kentinde gerçekleştirilecek yatırımlar için ocak-haziran  döneminde düzenlenen teşvik belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde  54 artış gösterdi.

Yılın ilk yarısında başta imalat sanayi olmak üzere eğitim, sağlık ve  enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek  156 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 21'i yabancı sermayeli  projelerden oluştu.

Toplam sabit yatırım tutarının 4 milyar 574 milyon lirayı bulması  öngörülen projeler tamamlandığında kentte 4 bin 926 kişilik yeni istihdam alanı  açılması bekleniyor.

Teşvik kapsamına alınan projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde,  imalat sanayisine yönelik desteklerin çoğunlukta olduğu görülüyor.

Devlet desteğinden faydalanacak yatırımların 144'ünü imalat sanayi,  9'unu hizmetler, 3'ünü enerji sektörü projeleri oluşturuyor.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi  iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi  muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

49 MEGAVATLIK RES PROJESİNE TEŞVİK

Yatırım desteği almaya hak kazanan sanayi projeleri otomotivden  savunma sanayisine, mobilyadan ambalaj sektörüne kadar çeşitlilik gösteriyor.

Bir enerji firması tarafından hazırlanan rüzgar enerjisi santrali  (RES) projesi, 534 milyon lirayla yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk  sırayı alıyor. Kurulu kapasitesi 49 megavat olacak santralin 12 kişiye iş imkanı  sağlaması öngörülüyor.

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 257 milyon  liralık yatırım maliyetiyle hayata geçireceği tesis, yatırım tutarının büyüklüğü  açısından ikinci sırada bulunuyor. Yıllık 21 bin ton tel ve 65 bin ton çubuk  üretim kapasitesine sahip olacak tesis tamamlandığında 204 kişinin istihdam  edilmesi planlanıyor.

Yatırım tutarının büyüklüğü bakımından havacılık sektöründe faaliyet  gösteren bir firmanın 214 milyon 445 bin liralık tevsi projesi üçüncü sırada yer  alıyor. Çeşitli makine aksam ve parçalarıyla sac kalıpların üretileceği proje  tamamlandığında 75 kişiye yeni iş sahası açılacak.

Teşvik belgesi verilen projeler arasında en fazla istihdamı ise  endüstriyel tesis imalat ve montajına yönelik faaliyet gösteren bir firma  tarafından gerçekleştirilecek yatırım sağlayacak. Muhtelif çelik konstrüksiyon,  basınçlı ve basınçsız ekipmanlar, muhtelif üretim tesislerinin üretileceği  tesisin 600 kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.

Kocaeli'de bir medikal firması tarafından kurulacak tıbbi ve medikal  cihaz tesisi de dikkati çeken yatırım projeleri arasında yer alıyor. Yıllık 6  milyon astım cihazı üretim kapasiteli tesiste 54 kişinin istihdam edilmesi  planlanıyor.

Taşımacılık, depo yönetimi ve gümrükleme alanlarında hizmet veren bir  lojistik firmasının güneş enerjisi santrali projesi için de teşvik belgesi  düzenlendi. Yatırım tutarı yaklaşık 9 milyon lira olan santralin kurulu gücü 2  megavat olacak.




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