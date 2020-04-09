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Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

09.04.2020 17:29

Son güncelleme : 09.04.2020 17:46
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta, 2019`un aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor.



AA

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Şubat 2020 sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı arındırılmamış sanayi üretim  endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 7,9 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde  5,2 ila yüzde 10,5 aralığında yer aldı.

Şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise  yıllık bazda yüzde 7,1 artacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 7,8 artmıştı.  Sanayi üretimi endeksi, ocakta yıllık yüzde 7,9 artış, aylık yüzde 0,2 azalış  göstermişti.





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