AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta, 2019`un aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor.
Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
09.04.2020 17:29
Son güncelleme : 09.04.2020 17:46
AA
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Şubat 2020 sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 7,9 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 5,2 ila yüzde 10,5 aralığında yer aldı.
Şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 7,1 artacağı tahmin ediliyor.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 7,8 artmıştı. Sanayi üretimi endeksi, ocakta yıllık yüzde 7,9 artış, aylık yüzde 0,2 azalış göstermişti.
17:3095.448
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 2.222,33
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.570
En Düşük
93.629
17:306,6595
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1119
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
17:307,2835
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0866
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
17:30358,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,75
|Açılış
|: 358,89
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|17,93
|3.144.237
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|65.841.901
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.980.376
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.247.311
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.909.231
|% 10,00
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,46
|88.672.867
|% -7,52
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,42
|26.592.492
|% -4,91
|
|TIRE
|7,31
|23.775.599
|% -3,56
|
|GARAN
|8,37
|1.514.987.234
|% 6,35
|
|GSRAY
|2,65
|878.816.365
|% 5,16
|
|THYAO
|9,73
|878.806.772
|% 1,35
|
|ASELS
|25,20
|813.544.914
|% 0,80
|
|PGSUS
|45,12
|612.774.729
|% 5,67
|
|GSRAY
|2,65
|878.816.365
|% 5,16
|
|YKBNK
|1,99
|539.529.381
|% 5,29
|
|GARAN
|8,37
|1.514.987.234
|% 6,35
|
|ECILC
|4,55
|578.146.018
|% 6,06
|
|TSPOR
|4,04
|482.788.240
|% 9,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2750
|8,3165
|% -0,98
|
|Frank
|6,8596
|6,9009
|% -1,07
|
|Riyal
|1,7677
|1,7765
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|26,45
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,48
|34,48
|1,64
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2812, 27 artarak (% 2.54 ) 113, 655
-
17:40XU100
Endeks 95, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 23 üstünde . İşlem hacmi 12, 892.00 milyon TL de
-
17:38KOZAA
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.01 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 373, 423 adet işlem
-
17:37RTALB
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 910 adet işlem
-
17:36GEREL
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 496, 798 adet işlem