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Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

12.05.2020 10:30

Son güncelleme : 12.05.2020 10:30
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta, 2019`un aynı dönemine göre yüzde 2,8 artmasını bekliyor.



AA

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Mayıs  Perşembe günü açıklanacak mart ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin  beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı arındırılmamış sanayi üretim  endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 2,8 artış yönünde oldu.  Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde  0,5 ila yüzde 5,5 aralığında yer aldı.

Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise  yıllık bazda yüzde 2,3 artacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi şubatta yıllık yüzde 10,5  yükselmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, şubatta yıllık yüzde 7,5,  aylık yüzde 1,2 artış göstermişti.




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