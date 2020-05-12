AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta, 2019`un aynı dönemine göre yüzde 2,8 artmasını bekliyor.
Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
12.05.2020 10:30
Son güncelleme : 12.05.2020 10:30
AA
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Mayıs Perşembe günü açıklanacak mart ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin mart ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 2,8 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 0,5 ila yüzde 5,5 aralığında yer aldı.
Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 2,3 artacağı tahmin ediliyor.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi şubatta yıllık yüzde 10,5 yükselmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, şubatta yıllık yüzde 7,5, aylık yüzde 1,2 artış göstermişti.
10:1498.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 448,16
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.289
En Düşük
97.740
10:147,0170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0561
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:147,5952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0541
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:14383,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,57
|Açılış
|: 383,52
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.496.161
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UZERB
|4,85
|29.541
|% 9,98
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PINSU
|5,83
|220.515
|% -6,72
|
|ULAS
|2,78
|22.181
|% -6,40
|
|KLNMA
|39,22
|342.811
|% -6,04
|
|SAFKR
|4,10
|60.897
|% -5,96
|
|ISFIN
|3,95
|122.940.145
|% 1,28
|
|ECILC
|5,13
|109.274.425
|% 4,06
|
|ALKIM
|15,68
|97.276.972
|% 8,21
|
|IHLGM
|1,20
|75.029.652
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,37
|66.154.029
|% 0,85
|
|IHLGM
|1,20
|75.029.652
|% -0,83
|
|ISFIN
|3,95
|122.940.145
|% 1,28
|
|KRDMD
|2,37
|66.154.029
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,16
|56.958.778
|% 0,47
|
|IHLAS
|0,68
|17.005.686
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6290
|8,6723
|% -0,78
|
|Frank
|7,1873
|7,2306
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8608
|1,8701
|% -0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|4,13
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.518
|-19,80
|
|Tam
|2.541
|2.583
|-20,30
|
|Yarım
|1.240
|1.263
|-9,90
|
|Çeyrek
|618
|632
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|29,96
|29,96
|0,33
|
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