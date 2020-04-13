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Sanayi üretimi güçlü büyümeye işaret ediyor

13.04.2020 14:38

Son güncelleme : 13.04.2020 14:48
Sanayi üretim endeksinin, şubatta yıllık yüzde 10,5 ile 25 ayın en yüksek artışını sergilemesi, ilk çeyrekte ekonomik büyümenin yüzde 5`in üzerinde gerçekleşebileceğine işaret ediyor.



AA

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği  bilgiye göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, 2020'ye pozitif başlamasının ardından şubatta çift haneli artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim  endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 10,5 ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek artışını sergiledi.

Ekonomistler, milli gelir artışının ilk çeyrekte yüzde 5'in üzerinde  gerçekleşebileceğini tahmin ediyor.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, sanayi üretim  verisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin  piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

TÜİK tarafından idari kayıtlara dayanılarak hazırlanan yeni sanayi  üretimi endeksinin milli gelir serisi ile daha uyumlu olduğunu ifade eden  Bürümcekçi, sanayi üretim endeksinin geçen yıl son çeyreğinde yüzde 5,5, katma  değer artışının da yüzde 5,9 olduğunu hatırlattı.

Bürümcekçi, şöyle devam etti:

"Önceki üç çeyrekte de, yüzde eksi 5,6, yüzde eksi 3,3 ve  yüzde 0,8  değişime karşılık, katma değer değişimi yüzde eksi 3,9, yüzde eksi 2,8 ve yüzde  1,6 ile yakın olmuştu. Ocak-Şubat dönemi gerçekleşmesi ise geçen yılın aynı  dönemine göre yıllık yüzde 9 artışla yılın ilk çeyreğinde üretim artışının  güçlendiğine işaret etti. Mart için öncü göstergeler (ihracat, ara malı ithalatı,  PMI, kapasite ve RKGE) Kovid-19 ilk vakasının ay ortasında görülmesi ile yıllık  bazda artış eğiliminin belirgin hız kestiğini yansıtmıştı. Yine de ilk iki ayın  güçlü seviyeleri ve sanayi üretimi ile katma değer arasında önceki çeyreklerde  gözlenen ilişki nedeniyle ilk çeyrekte sanayi üretiminin yüzde 6,5-7 aralığında  ve GSYH'nın ilk çeyrek değişimi de yüzde 5,5-6 aralığında oluşabileceğini  düşündürmüştür."

"BÜYÜME TAHMİNİMİZİ GÜNCELLEDİK"

Haluk Bürümcekçi, salgına ilişkin gelişmelerle 2020 büyüme tahminini  yüzde 1-1,5 aralığına çektiğini belirtti. Üçüncü çeyrekten itibaren toparlanma  varsayımı altında yapılan bu tahmin üzerinde risklerin aşağı yönde devam ettiğini  kaydeden Bürümcekçi, bu yılki görünüm açısından, ocak ve şubat ayına ait öncü  verilerin yıla güçlü bir giriş yapıldığını yansıttığını söyledi.

Sonrasındaki görünümün ise Kovid-19 salgını seyrinin ekonomik  aktivitedeki ani duruşu ne süre uzatacağına ve trend büyümesi yüzde 30-35  aralığında seyreden bankacılık kredi hacminin bu görünümü ne ölçüde ve ne süre  koruyabileceğine bağlı olacağını ifade eden Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde  bulundu:

"Bu bağlamda, kredi akışının devamını sağlamak için Merkez Bankasının  yeni ve geniş fonlama imkanları oluşturduğu ve tahvil alımlarını hızlandırdığı  gözlenmektedir. Ayrıca, istihdam tedbirlerini de içeren ekonomik destek paketleri  açıklanmıştır. Buna karşılık, risk primlerindeki artış nedeniyle daha önce  belirgin gevşeyen finansal koşullarda ise sıkılaşma eğilimi başlamıştır. Diğer  taraftan, küresel PMI endekslerinin 2009 krizi sırasında gözlenen düşüşten bile  daha sert gerilemesi gibi gelişmeler küresel ekonominin Kovid-19 salgınından  belirgin etkilendiğini gösterirken, mart ayı ihracatının yıllık bazda yüzde 17,8  gerilemesi bu durumun dış talebi de olumsuz etkilediğini göstermektedir.

Ayrıca, otomotiv gibi sanayi üretimi açısından kritik sektörlerde  kısmi olarak üretime ara verildiği ve turist sayısı için öncü gösterge olan dış  hat yolcu sayısının yüzde 50'den fazla gerilediği izlenmektedir. İç talep  göstergesi olan perakende satışların öncü verisi kredi kartı harcamalarının ise  mart ayında sınırlı gerilese de nisanda aylık yüzde 25 civarı düşebileceği  bilinmektedir. Bütün bu gelişmeler, ikinci çeyrekte büyümenin çok sert  gerileyeceğini, ancak sonrasında Kovid-19 ile mücadelede başarılı olunması  durumunda üçüncü çeyrekten itibaren hızla toparlanma gösterebileceğini  düşündürmektedir. Bu senaryoyu milli gelir tahmin modeline yansıttığımızda, 2020  yılında büyüme yüzde 1-1,5 aralığında gerçekleşebilir gibi görünmektedir, ancak  bu tahmin üzerindeki risklerin mevcut durumda aşağı yönde olduğunu da kabul  etmekteyiz."

"İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da geçen yılın son çeyreğinden  itibaren hareketlenmeye başlayan ve yılın ilk 2 ayında da güçlü bir büyüme  görüntüsü sergileyen ekonominin bir yansıması olarak, sanayi üretiminde de güçlü  bir eğilim görüldüğünü söyledi.

Ancak mart ayı ortasından itibaren etkili olan corona virüs krizinin  sonraki dönem verilerine yansıyacağını ifade eden Erkan,"Sanayi üretimi üzerinde  mart verilerinde kısmen görülecek etki, nisan ayında daha çarpıcı bir daralma ile  yansıma gösterecektir. Yılın ilk 2 ayında güçlü devam eden ekonomik faaliyet ve  normal seyreden talep koşulları itibarıyla, mart ayı sonunda başlayan salgına  rağmen ilk çeyrek GSYH büyümesi güçlü bir şekilde gerçekleşecektir. Ancak  corona virüs krizi ve ekonomide yarattığı durgunluk etkisi itibariyle ikinci  çeyrekte daralma bekleriz. Üçüncü ve dördüncü çeyrek dönemleri ise virüs  etkisinin süresine bağlı olacaktır." şeklinde konuştu.





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