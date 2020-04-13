Sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı.
Sanayi üretimi verileri açıklandı
13.04.2020 10:03
Son güncelleme : 13.04.2020 10:11
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,4 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,2 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.
09:5595.463
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.007,82
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
95.463
En Düşük
95.463
09:556,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0837
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7822
En Düşük
6,7014
09:557,4353
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1201
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4353
En Düşük
7,3088
09:55367,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,55
|Açılış
|: 367,00
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
367,75
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|4,53
|1.768.344
|% 0,96
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,00
|
|KRONT
|18,16
|10.199.288
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|81.574.158
|% 0,00
|
|KOZAL
|66,00
|127.971.830
|% 0,00
|
|KRONT
|18,16
|10.199.288
|% 0,00
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,00
|
|USAK
|1,38
|52.824.063
|% 0,00
|
|YKGYO
|2,43
|24.122.063
|% 0,00
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 0,00
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 0,00
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 0,00
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% 0,00
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 0,00
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4318
|8,4741
|% 1,40
|
|Frank
|6,9803
|7,0224
|% 1,07
|
|Riyal
|1,7899
|1,7989
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.692
|5,47
|
|Altın Gr.
|367
|367
|3,76
|
|Cumhuriyet
|2.350
|2.405
|25,30
|
|Tam
|2.415
|2.475
|29,80
|
|Yarım
|1.175
|1.204
|12,60
|
|Çeyrek
|589
|602
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|32,13
|32,13
|0,65
|