Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,0 azaldı.
Sanayi üretimi verileri açıklandı
14.05.2020 10:00
Son güncelleme : 14.05.2020 10:14
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,9 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %7,1 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,7 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %4,4 ARTTI
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise aynı kaldı.
09:5599.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -300,65
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.008
En Düşük
99.858
09:556,9672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0082
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9637
09:557,5396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5239
09:55384,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 384,81
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODA
|5,69
|24.512.361
|% 0,00
|
|SAFKR
|4,49
|3.836.830
|% 0,00
|
|ULKER
|23,22
|43.367.536
|% 0,00
|
|SILVR
|2,46
|7.002.019
|% 0,00
|
|AKENR
|1,03
|16.848.736
|% 0,00
|
|SODA
|5,69
|24.512.361
|% 0,00
|
|SAFKR
|4,49
|3.836.830
|% 0,00
|
|ULKER
|23,22
|43.367.536
|% 0,00
|
|SILVR
|2,46
|7.002.019
|% 0,00
|
|AKENR
|1,03
|16.848.736
|% 0,00
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 0,00
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4643
|8,5068
|% -0,54
|
|Frank
|7,1317
|7,1746
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8492
|1,8585
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,46
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-3,40
|
|Tam
|2.546
|2.581
|-3,40
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-1,70
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,55
|29,55
|0,36
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