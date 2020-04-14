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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`ndan `10 günlük ara` iddiasına açıklama

14.04.2020 11:52

Son güncelleme : 14.04.2020 11:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "fabrikaların yoğun olarak bulunduğu İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



AA

Bakanlık, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, başta İstanbul  olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve  Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara  vereceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddianın ''gerçeği yansıtmadığı'' belirtilen açıklamada,  şunlar kaydedildi:

"Yeni tip corona virüs ile mücadele ettiğimiz böyle hassas bir dönemde  ülkemiz ekonomisinin bel kemiği olan sanayi sektörü, üretimin durmaması için  gerekli tüm önlemleri alarak büyük bir özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir.  Ülkemiz ekonomisini hedef alan bu tarz asılsız haberler, gece gündüz fedakarca  çalışan emekçilerimiz başta olmak üzere tüm üretim aktörlerince üzüntüyle  karşılanmaktadır."






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