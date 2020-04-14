Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "fabrikaların yoğun olarak bulunduğu İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`ndan `10 günlük ara` iddiasına açıklama
14.04.2020 11:52
Son güncelleme : 14.04.2020 11:59
AA
Bakanlık, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu iddianın ''gerçeği yansıtmadığı'' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeni tip corona virüs ile mücadele ettiğimiz böyle hassas bir dönemde ülkemiz ekonomisinin bel kemiği olan sanayi sektörü, üretimin durmaması için gerekli tüm önlemleri alarak büyük bir özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemiz ekonomisini hedef alan bu tarz asılsız haberler, gece gündüz fedakarca çalışan emekçilerimiz başta olmak üzere tüm üretim aktörlerince üzüntüyle karşılanmaktadır."
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