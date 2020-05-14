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Sanayici ilave gümrük vergisinden memnun

14.05.2020 11:40

Son güncelleme : 14.05.2020 11:40
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 30 Eylül`e kadar yüzde 30`a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak olmasının ülke sanayisinin üretim ve rekabet gücünü korumasına destek sağlayacağını bildirdi.



AA

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla  400'ün üzerinde ithal ürüne ek gümrük vergisi getirildiğini, kararın yerli  üretimin korunması ve gelişmesine destek olacağını ifade etti.

Kararın, sanayicinin iç pazarda güçlenmesini sağlayacağını belirten   Küpeli, şunları kaydetti:

"İlave gümrük vergisi uygulanacak olması ülke sanayinin üretim ve  rekabet gücünü korumasına destek sağlayacak. Bu karar Eskişehir beyaz eşya  sanayisi için çok önemli. Ana ve yan sanayi olarak Eskişehir'de beyaz eşya  sektöründe üretim yapan 70'i aşkın firmamız var. Bu kuruluşlarda 13 bini aşkın  kişi istihdam ediliyor."

Küpeli, üretimi canlandırmak için beyaz eşyada ÖTV indirimine  gidilmesinin de yararlı olacağını, bu şekilde hem sektördeki istihdamın  korunacağını hem üretim ve tüketim artacağı için yeni tip koronavirüs salgını  nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların en az düzeyde kalacağını ifade etti.




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