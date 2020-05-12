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Savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri toparlanmaya çalışıyor

12.05.2020 12:11

Son güncelleme : 12.05.2020 12:11
Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, hisse senedi piyasalarında toparlanmaya çalışıyor.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, ocak, şubat, mart ayında hisse  senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettiren dünyanın önde gelen 10 savunma ve  havacılık şirketinin hisseleri nisan ayında toparlanmaya çalıştı.

Hisse senedi piyasalarında nisan ayında söz konusu şirketlerin 5'i  kazandırırken, 5'i de kaybettirdi.

Analistler, bu yılın  hisse senedi piyasalarında işlem gören savunma  ve havacılık şirketleri için zor bir dönem olduğunu belirti. Savunma ve havacılık  hisselerinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının talebi  azaltacağı,sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair  endişelerle olumsuz etkilendiğini ifade eden analistler, salgın nedeniyle hava  yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişelerin de hisse fiyatlarını  olumsuz etkilediğini aktardı.

Nisan ayında ise bazı şirketlerinin bilançolarının iyi gelmesi, yeni  anlaşmaların imzalanması ve birleşmeler hisselerinin söz konusu dönemde  yükselmesini sağladı.

F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in hisseleri geçen ay  yüzde 14,8 arttı. Lockheed Martin'in bilançosu beklentilerden iyi gerçekleşmişti.  ABD'li Northrop Grumman'ın hisseleri de söz konusu dönemde yüzde 9,3 artış  kaydetti. Northrop Grumman'ın  insansız hava aracı üreten Avustralyalı  Orbital  UAV şirketiyle dikey kalkış ve inişler için hibrit sistemi geliştirilmesi  konusunda anlaşma imzaladığına dair haberlerle söz konusu dönemde hisselerinde  yükseliş görüldü.

ABD merkezli şirketler Raytheon Company ve United Technologies'in  geçen ay birleşmesiyle tek bir şirket haline gelen Raytheon Technologies  Corporation da yatırımcısına yüzde 9,2 kazandırdı.

Nisan ayında ABD'li L3 Harris Technologies'in hisseleri yüzde 7,5,  İtalyan Leonardo'nun hisseleri yüzde 3,6 yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde Fransız Thales ise yatırımcısına yüzde 9,5  kaybettirdi.

Boeing'in hisseleri ise yüzde 5,4 azaldı.  Bu yılın ilk çeyreğine  ilişkin olarak 641 milyon dolar zarar açıklayan şirket ayrıca geçen ay salgınının  etkisiyle çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyurmuştu. Boeing Üst  Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, ABD'de hava yolu taşımacılığında yolcu hacminin  geçen yıla göre yüzde 95'ten fazla düşüş gösterdiğini belirterek, küresel olarak  ticari hava yolu taşımacılığı gelirinde bu yıl 314 milyar dolarlık düşüş  beklendiğini kaydetmişti.

Tüm bu zorlukların şirketin nakit akışında kısa vadeli baskılara neden  olduğuna işaret eden Calhoun, işletme maliyetlerini ve zorunlu olmayan  harcamaları azalttıklarını, temettü ödemelerini askıya aldıklarını, hisse senedi  geri alımlarını durduklarını aktarmıştı.

İngiliz BAE Systems de yatırımcısına yüzde 2,6 kaybettirdi.

Fransız Airbus'ın hisseleri ise nisan ayında yüzde 2,5 değer kaybetti.  Airbus da ilk çeyrekte 481 milyon avro zarar açıkladı. ABD'li General Dynamics  ise yatırımcısına yüzde 1,3 kaybettirdi.

ŞİRKETLER YILLIK BAZDA KAYBETTİRDİ

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri hisse senedi  piyasalarında yılın 4 ayında kötü bir performans sergiledi.

Şirketler, söz konusu dönemde yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık bazda hisse senedi piyasalarında Boeing'in hisseleri yüzde 59,  Airbus'ın hisseleri yüzde 57, Leonardo'nun hisseleri yüzde 41,6, Raytheon  Technologies Corporation hisseleri yüzde 37,7, Thales'in hisseleri yüzde 24,4,  General Dynamics'in hisseleri yüzde 23,2, BAE Systems'in hisseleri yüzde 9,3, L3  Harris Technologies'in hisseleri yüzde 8,6, Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde  4,7 ve Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 2,8 değer kaybetti.

MAYIS AYININ İLK HAFTASINDA DA TOPARLANMA MÜCADELESİ SÜRDÜ

Söz konusu şirketlerin 1-8 Mayıs döneminde de hisse senedi  piyasalarında toparlanma mücadelesi sürdü.  Hisse senedi piyasalarında söz konusu  dönemde Thales yüzde 8,2, General Dynamics yüzde 5,9, Airbus yüzde 1,9, BAE  Systems yüzde 1,8, Leonardo yüzde 1,7, Boeing yüzde 0,05 değer kazanırken,  Northrop Grumman yüzde 0,12, Lockheed Martin yüzde 1,3, Raytheon Technologies  yüzde 4, L3 Harris Technologies yüzde 4,5 değer kaybetti.




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