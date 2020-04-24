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Sektörel güven endeksleri açıklandı

24.04.2020 10:00

Son güncelleme : 24.04.2020 10:15
Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.



Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %50,1, perakende ticaret sektöründe %26,0 ve inşaat sektöründe %42,2 azaldı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 46,1 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında 92,5 iken, Nisan ayında %50,1 oranında azalarak 46,1 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %45,9 azalarak 48,3 oldu. Son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %47,1 azalarak 47,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %56,8 azalarak 42,2 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 75,2 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında %26,0 oranında azalarak 75,2 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %9,7 artarak 118,5 oldu. Son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi %39,9 azalarak 56,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %50,8 azalarak 50,5 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 44,7 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,2 iken, Nisan ayında %42,2 oranında azalarak 44,7 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi %40,9 azalarak 55,1 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi ise %44,1 azalarak  34,2 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Nisan ayında girişimlerin %17,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %82,8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "diğer faktörler" Mart ayında %1,9 iken Nisan ayında %50,7, "talep yetersizliği" Mart ayında %31,1 iken Nisan ayında %42,4 ve "finansman sorunları" Mart ayında %42,0 iken Nisan ayında %39,0 oldu.




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