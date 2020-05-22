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Sektörel güven endeksleri açıklandı

22.05.2020 09:59

Son güncelleme : 22.05.2020 10:25
Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.



Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %10,8, perakende ticaret sektöründe %5,0 ve inşaat sektöründe %31,1 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 51,1 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 46,1 iken, Mayıs ayında %10,8 oranında artarak 51,1 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi %82,9 artarak 77,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %19,2 azalarak 39,0 değerini aldı. Son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi ise %22,5 azalarak 37,1 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 79,0 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayıs ayında %5,0 oranında artarak 79,0 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %1,6 artarak 120,4 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi %48,8 artarak 75,1 değerini aldı. Son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi ise %26,7 azalarak 41,6 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 58,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 44,7 iken, Mayıs ayında %31,1 oranında artarak 58,5 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi %39,9 artarak 77,1 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi ise %16,9 artarak 40,0 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Mayıs ayında girişimlerin %18,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %81,8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "diğer faktörler" Nisan ayında %50,7 iken Mayıs ayında %47,3, "talep yetersizliği" Nisan ayında %42,4 iken Mayıs ayında %44,8 ve "finansman sorunları" Nisan ayında %39,0 iken Mayıs ayında %39,9 oldu.




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