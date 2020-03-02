Sermaye Piyasası Kurulu`nca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında cuma günü yasaklanan açığa satış işlemlerine bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar devam edilmesine karar verildi.
SPK: Açığa satış yasağı devam edecek
02.03.2020 09:32
Son güncelleme : 02.03.2020 09:41
AA
SPK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, cuma günkü açığa satış yasağı kararı hatırlatıldı.
Açıklamada, kurul karar organının bugün tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin bugünden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar Borsa
İstanbul AŞ pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği belirtildi.
BORSADA AÇIĞA SATIŞ NE DEMEK?
Bir hisse senedini açığa satmak aslında sahip olmadığınız ama siz satış işlemini yaptıktan sonra fiyatının düşmesini beklediğiniz hisse senedini satmak anlamına gelir. Fiyatı düşmeden satış yaparsınız, fiyatı düştüğünde aynı hisse senedini daha ucuza geri alarak aradaki fiyat farkından kar edersiniz. Normal işlemlerde önce alıp, sonra satarak kar ya da zarar ederken; açığa satış işleminde önce satıp, geri alırken oluşan farktan kazanırsınız.
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
0
En Düşük
0
18:056,2369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2593
En Düşük
6,2064
18:056,8887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8360
|
6,9305
En Düşük
6,8634
18:05321,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 4,98
|Açılış
|: 321,34
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,38
|88.897.747
|% 0,00
|
|ADESE
|1,38
|88.897.747
|% 0,00
|
|ADESE
|1,38
|88.897.747
|% 0,00
|
|ADESE
|1,38
|88.897.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9811
|8,0211
|% 0,19
|
|Frank
|6,4389
|6,4777
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6574
|1,6657
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|24,99
|
|Altın Gr.
|322
|322
|5,52
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,09
|
|B. Petrol
|51,38
|51,38
|1,71
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58SKTAS
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 424 adet işlem
-
17:57HUBVC
Yüzde -24.44 oranında düşüşle 25.84 lira fiyatla işlem gören hissede 671, 985 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5660, 33 kaybederek (% -4.30 ) 125, 978
-
17:56XU100
Endeks 105, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 32 altında . İşlem hacmi 8, 823.00 milyon TL de
-
17:55ULKER
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem