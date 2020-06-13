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SPK`dan iki tebliğde değişiklik

13.06.2020 09:57

Son güncelleme : 13.06.2020 09:57
Sermaye Piyasası Kurulu`nca (SPK) Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği ve Borçlanma Araçları Tebliği`nde bazı değişikliklere gidildi.



AA

SPK tarafından Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler  Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğin 7'nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi  şöyle değiştirildi:

“Kurulca izin verilen süre içinde geçerli olacak ihraç tavanı, kaynak  kuruluşun son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının iki katını  aşamaz. Birden fazla kaynak kuruluş olması durumunda ise ihraç tavanı, kurucunun  aktif toplamının iki katı veya kaynak kuruluşların devrettikleri varlıklar ile  orantılı olarak esas alınacak aktif toplamlarının iki katından yüksek olanını  aşamaz. İFK veya İFK’nın kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilecek  VİDMK’lar için bu limit uygulanmaz.”

Aynı Tebliğin 29'uncu maddesine “(5) İFK’lar veya İFK’ların kurucusu  olduğu fonlar tarafından yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranların  yüzde ellisi esas alınır.” fıkrası eklendi.

Tebliğin geçici 1'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31  Aralık 2019” ibaresi de “31 Aralık 2021” olarak değiştirildi.

BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

SPK tarafından, Borçlanma Araçları Tebliği’nin 9'uncu maddesine, “(13)  İpotek finansmanı kuruluşlarınca ihraç edilecek borçlanma araçları için ihraç  limiti uygulanmaz.” fıkrası eklendi.

Aynı Tebliğin 12'nci maddesine ise “(6) İpotek finansmanı  kuruluşlarınca yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranlar 2021 yılı  sonuna kadar sıfır olarak, 2022 yılbaşından itibaren ise birinci fıkrada yer alan  oranların yüzde ellisi olarak esas alınır.” fıkrası eklendi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren söz konusu iki tebliğin hükümlerini,  Sermaye Piyasası Kurulu yürütüyor.




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