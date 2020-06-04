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SPK`dan yatırımcılara uyarı

04.06.2020 17:21

Son güncelleme : 04.06.2020 17:21
Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinden kapalı gruplar kuran bazı şahısların yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı belirtilerek, "Bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.



AA

SPK'dan yapılan açıklamada, kurulun gözetim ve denetim faaliyetleri  neticesinde Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram  gibi iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, kurulca  yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni  olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye  yönelik eylemlerin sürdüğü belirtildi.

Bu eylemde bulunanların aralarında, haklarında daha önce kurul  tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma dahil pek çok fiilden  dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de  olduğuna işaret edilen açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu'nda işlem ve bilgi  bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, anılan düzenlemeler uyarınca "sermaye piyasası araçlarının  fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin yanlış veya  yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler,  emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler"  ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların  kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti  çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu  suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne  kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağının hükme bağlandığı vurgulandı.

Bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi  uyarısında bulunulan açıklamada, "Kurulumuzca yapılan incelemelerde, sosyal medya  mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak  yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep  sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,  gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin al yönünde verdiği tavsiye ile  eşanlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları  sattıkları, böylelikle gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek  fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat  temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen  nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."  değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, yatırım kararlarının profesyonel kişilerin yardımıyla  alınmasında fayda görüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Paylara ilişkin sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan  telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından  gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını  taşıyabileceği, sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları  paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına  veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği, söz konusu gruplara  dahil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen  suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği, piyasa koşullarını  değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi  olmayan yatırımcıların kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve  portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak,  yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü  hususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda  görülmektedir."




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