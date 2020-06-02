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Spor hisseleri mayısta yatırımcısına kazandırdı

02.06.2020 11:18

Son güncelleme : 02.06.2020 11:27
Borsa İstanbul`da işlem gören spor şirketleri, mayıs ayında yatırımcısına kazandırırken, en fazla kazandıran yüzde 31,4 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar oldu.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, söz konusu  dönemde yüzde 17,5 değer kazandı. Mayıs ayında Borsa İstanbul'da işlem gören 4  spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumlu haberler ve  Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), yeni tip koronavirüs 12 Haziran'da yeniden  başlayacağını açıkladığı Süper Lig için hazırlıkların tamamlandığını duyurmasıyla  birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri yatırımcısını sevindirdi.

Mayıs ayında Galatasaray yüzde 31,4 ile yatırımcısına en fazla  kazandıran spor şirketi oldu.

Galatasaray'ı yüzde 15 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, ve Beşiktaş Futbol  Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 7,7 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve  Futbol İşletmeciliği izledi.

5 AYIN EN ÇOK KAZANDIRANI TRABZONSPOR

Spor şirketlerinin bu yılın ocak - mayıs  dönemindeki performanslarına  bakıldığında Trabzonspor, en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Söz konusu  dönemde Trabzonspor, yatırımcısına yüzde 165,6, Galatasaray yüzde 67, Beşiktaş  yüzde 0,4 kazandırdı.

Fenerbahçe'nin hisseleri ise söz konusu dönemde yüzde 18,2 değer  kaybetti.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE GALATASARAY SAHİP

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise  Galatasaray oldu. Mayıs ayını 1 milyar 830 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle  tamamlayan Galatasaray'ı 1 milyar 349 milyon 790 bin 503 lira piyasa değeriyle  Trabzonspor, 1 milyar 170 milyon 933 bin 400 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe,  590 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.




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