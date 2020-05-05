Starbucks Corporation CEO`su Kevin Johnson, Pazartesi günü çalışanlarına yolladığı mektupta, şirketin ABD genelindeki mağazalarının yüzde 85`inin önümüzdeki haftadan itibaren açılacağını duyurdu.
Starbucks ABD`deki mağazalarını açıyor
05.05.2020 09:32
Son güncelleme : 05.05.2020 09:32
DHA
CNBC'den Kate Rogers'ın haberine göre, Johnson mektubunda, Starbucks mağazalarının yeniden düzenlenen çalışma koşulları ve saatleri çerçevesinde işletilmeye başlanacağının altını çizdi.
Johnson mektubunda, "Bu kararımızın arkasında, şu anda tüm mağazalarımızın yüzde 98'inin faaliyetlekrine yeniden başladığı Çin'de edindiğimiz deneyimler bulunuyor" dedi.
ABD Seattle merkezli küresel kahve zincirinin CEO'su, Çin'de edinilen ve uygulanan çalışmaya yeniden başlama deneyimine ek olarak, özellikle güvenlik protokollerinin de yükseltildiğini vurguladı.
Johnson, mağazaları ziyaret edecek müşterilere daha geniş yer ayıracaklarını da belirtti.
ABD Starbucks'tan geçen hafta yapılan açıklamada, tüm mağazalarının yüzde 90'ının Haziran ayından itibaren faaliyete geçmesinin beklendiği belirtilmişti.
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|% 0,00
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|IHEVA
|1,73
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|% 0,00
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|GUBRF
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|% 0,00
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|GUSGR
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|214.429.188
|% 0,00
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|KARTN
|454,00
|19.770.190
|% 0,00
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,73
|17.169.184
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,75
|88.449.058
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,89
|214.429.188
|% 0,00
|
|KARTN
|454,00
|19.770.190
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 0,00
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|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% 0,00
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|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 0,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% 0,00
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|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 0,00
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 0,00
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 0,00
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7615
|8,8054
|% 0,27
|
|Frank
|7,2686
|7,3124
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8696
|1,8789
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,93
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|2,80
|
|Tam
|2.546
|2.590
|2,80
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|1,40
|
|Çeyrek
|619
|633
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,82
|14,86
|0,04
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|Gümüş Gr.
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|3,36
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