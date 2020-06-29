Starbucks sosyal medya reklamı vermeyi durdurdu















Starbucks'tan yapılan açıklamada, "İş dünyası liderleri ve politika yapıcıların bir araya gelerek gerçek bir değişim yaratmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle tüm sosyal medya platformlarına reklam vermeyi durduracağız, bununla birlikte içimizde, sosyal medya ortaklarımız ile ve sivil toplum kuruluşları ile bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.



ABD'de bir dizi şirket, sosyal medyada yer alan saldırgan içerikler nedeniyle reklamlarını durdurma kararı aldılar.