Starbucks Corporation, boykot uygulayan şirketler arasına katılarak sosyal medya reklamlarını askıya almaya karar verdi.
Starbucks sosyal medya reklamı vermeyi durdurdu
29.06.2020 07:25
Son güncelleme : 29.06.2020 07:25
Starbucks'tan yapılan açıklamada, "İş dünyası liderleri ve politika yapıcıların bir araya gelerek gerçek bir değişim yaratmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle tüm sosyal medya platformlarına reklam vermeyi durduracağız, bununla birlikte içimizde, sosyal medya ortaklarımız ile ve sivil toplum kuruluşları ile bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
ABD'de bir dizi şirket, sosyal medyada yer alan saldırgan içerikler nedeniyle reklamlarını durdurma kararı aldılar.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.865
|% 9,97
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|GLRYH
|13,59
|36.965.889
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
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|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|2.568.140
|% 9,92
|
|YKGYO
|3,90
|81.626.513
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.818.836
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|283.537.354
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|638.929
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4294
|8,4716
|% -0,68
|
|Frank
|7,2014
|7,2448
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|1,19
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|7,60
|
|Tam
|2.603
|2.614
|7,80
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|3,80
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,10
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|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
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|B. Petrol
|40,28
|40,28
|-0,65
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
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Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
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Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
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Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de