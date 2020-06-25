ABD`de petrol stoklarının yükselmesi, ABD`de ve birçok ülkede Covid-19 vakaların artmasıyla petrol fiyatları iki haftanın en düşük düzeylerine çekildi. Birçok ülkede akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan Brent petrolün varil fiyatı 40 doların altına indi.
Stok artışıyla petrol 40 doların altına indi
25.06.2020 13:34
Son güncelleme : 25.06.2020 13:40
DHA
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ticari petrol stokları, 19 Haziran'da biten haftada 1.4 milyon varil artışla 540.7 milyon varile yükseldi. Stoklar artarken, talebi baskılayan Covid-19 pandemisinde yeni vaka sayılarındaki artış da fiyatları aşağıya çekti.
Ham petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, ABD genelinde benzin fiyatları da düştü.
New York Borsası vadeli işlemlerinde Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.8 düşüşle 39.99 doları görürken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.7 düşüşle 37.73 dolara kadar geriledi.
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|CEMAS
|1,46
|423.731.335
|% 2,10
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|IEYHO
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|GUSGR
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|KRDMD
|3,07
|612.244.758
|% -2,23
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|EKGYO
|1,91
|334.864.019
|% 0,53
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
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|Sterlin
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|% 0,05
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|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-0,10
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|Altın Gr.
|388
|388
|0,15
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|Cumhuriyet
|2.515
|2.535
|-1,20
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|Tam
|2.589
|2.601
|0,80
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|Yarım
|1.258
|1.272
|0,30
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|Çeyrek
|629
|637
|0,10
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|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|0,08
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|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,02
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|B. Petrol
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|40,11
|-0,20
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