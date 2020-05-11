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Suudi Arabistan kemer sıkma önlemlerini artırdı

11.05.2020 12:44

Son güncelleme : 11.05.2020 13:15
Petrol fiyatlarındaki düşüş ve pandemiden etkilenen Suudi Arabistan KDV`yi üç katına çıkararak kemer sıkmaya gitti.



REUTERS

Suudi Arabistan, pandemiden ve düşük petrol fiyatlarından zarar gören ekonomisini desteklemek için katma değer vergisini (KDV) üç katına çıkaracak ve kamu
çalışanlarına geçim ödeneği vermeyi durduracak.

Suudi krallığının Maliye Bakanı Mohammed al-Jadaan, "1 Temmuz'dan itibaren geçim ödeneği askıya alınacak, katma değer vergisi ise %5'ten %15'e artırılacak" diye açıkladı.

Açıklamasının devamında al-Jadaan, "Bu tedbirler acı verici ancak benzeri görülmemiş corona virüs krizini mümkün olan en az hasarla atlatabilmek ve orta ile uzun vadede mali ve ekonomik istikrarı sağlamak için gerekli" diye ekledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ülkedeki artan gaz fiyatları ve yeni koyulan katma değer vergilerinden dolayı yaşam masraflarının yükselmesi ile 2018 yılında kamu çalışanlarına aylık 1,000 riyal ($267) geçim ödeneği bağlanmasını istemişti. Aralık ayında açıklanan resmi rakamlara göre, Suudi
Arabistan'ın kamu sektöründe yaklaşık 1.5 milyon kişi çalışıyor.

Yeni kemer sıkma tedbirleri ülkenin ilk çeyrekte 9 milyar dolarlık bütçe açığı vermesinden sonra açıklandı.

Suudi Maliye Bakanı, pandemiye bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin durdurulması ya da azalmasından dolayı petrol dışı gelirlerin etkilendiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın bu yılın ilk üç ayındaki petrol gelirleri ise geçen yıla göre %24 düşerek 34 milyar dolara geriledi.





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