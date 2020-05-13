GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Suudi Arabistan`dan petrol çağrısı

13.05.2020 11:51

Son güncelleme : 13.05.2020 11:51
Suudi Arabistan hükümeti, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışında kalan, Rusya önderliğindeki bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan "OPEC" grubuna, üretimlerini azaltma kararına uyma çağrısında bulundu.



AA

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, hükümetten  yapılan yazılı açıklamada, petrol üretimini azaltma kararına uyulması ve üretimin  daha da düşürülmesine yönelik adımların, küresel petrol piyasaları için istenen  dengenin yeniden sağlanmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın küresel petrol piyasasındaki istikrarı desteklemeye  kararlı olduğu ifade edilen açıklamada, bu bağlamda Riyad yönetiminin, pazartesi  günü anlaşmada belirlenen azaltma oranına ek olarak petrol üretimini günde 1  milyon varil daha düşüreceğini açıkladığına işaret edildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı pazartesi günü, haziran ayının  başındaki gönüllü indirimin uygulanmaya başlamasıyla ülkenin petrol üretiminin  günlük 7,5 milyon varil olacağını belirtmişti.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya'nın başını çektiği OPEC   ülkeleri, 1 Mayıs'tan itibaren günlük ham petrol üretimlerini 9,7 milyon varil  azaltma kararını uygulamaya başlamıştı.

Petrol fiyatları, 1 Mayıs'ta başlanan kesintilere ek olarak Suudi  Arabistan’ın üretimini 1 milyon varil azaltacağını ve diğer bazı üreticilerin de  benzer kesintilere gideceklerini açıklamalarıyla az da olsa toparlanma eğilimi  göstermişti.

Dünya genelinde ülkelerin, corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele  tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırmaya çalışmaları da fiyatları  destekleyici etki oluşturmuştu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:36100.485
Değişim :  0,87% |  869,52
Açılış :  99.705  
Önceki Kapanış :  99.616  
En Yüksek
100.523 En Düşük
99.443
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 1,87 1.031.814 % 10,00  
IZTAR 8,36 745.060 % 10,00  
IDEAS 4,29 447.627 % 10,00  
TKURU 19,36 90.140 % 10,00  
YBTAS 7.863,70 353.867 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5611 8,6041 % 0,10  
Frank 7,1812 7,2244 % -0,11  
Riyal 1,8566 1,8659 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.701 -1,90  
Altın Gr. 382 382 -0,68  
Cumhuriyet 2.464 2.505 -5,20  
Tam 2.536 2.570 -5,40  
Yarım 1.238 1.256 -2,70  
Çeyrek 619 628 -1,30  
Gümüş.Ons 15,44 15,49 0,02  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 -0,00  
B. Petrol 29,06 29,06 -0,92  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru