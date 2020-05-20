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Swap haberleri faiz indiriminin boyutunu değiştirebilir

20.05.2020 11:04

Son güncelleme : 20.05.2020 11:10
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu`nun (PPK) yarınki toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,25`e çekebileceğini, swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının faiz indiriminin boyutunu etkileyebileceğini ifade etti.



AA

Geçen ayki toplantıda politika faizinde en yüksek piyasa beklentisi  olan 100 baz puan indiren Merkez Bankası, Temmuz 2019'dan bu yana politika  faizini üst üste sekiz toplantıda  toplamda 1525 baz puan düşürerek yüzde 24'ten  yüzde 8,75'e çekti.

Ekonomistler, yarın gerçekleştirilecek toplantıda da bankanın politika  faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,25'e düşüreceğini tahmin ediyor. Merkez  Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini aşağı yönlü revize etmesinin yanı sıra  swap anlaşmaları kanalıyla Türk lirası üzerindeki baskının hafiflemesi gibi  gerekçelerle politika faizinde düşüş olabileceğini belirten ekonomistler, swap  anlaşmalarına ilişkin haber akışının faiz indiriminin boyutunu  değiştirebileceğini dile getirdi.

FAİZ İNDİRİM GEREKÇELERİ

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tacirler  Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen, yarınki PPK toplantısında 50 baz  puan faiz indirimi çerçevesinde politika faizinin yüzde 8,75 seviyesinden yüzde  8,25'e çekilmesini beklediklerini söyledi.

Birden fazla faiz indirim gerekçesi bulunduğunu ifade eden Gökşen  bunları şöyle sıraladı: "TCMB'nin en son Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon  tahmini yüzde 7,4'e revize etmesi ve dolayısıyla faiz indirimleri için daha fazla  manevra alanının olduğunu ifade etmesi. Kredi faizleri ve para tabanındaki  genişlemeye karşın finansal koşullar tarafında sıkılaşma. En son gerçekleştirilen  Beklenti Anketinde orta vadeli bekleyişlerde nisan ayında duran iyileşmenin  tekrar kendini göstermesi ve beklentilerin hafif de olsa gerilemesi. Son PPK  kararında gelecek dönem faiz indirimi kararlarına kapının açık bırakılması. Son  dönemde Türk lirasında yaşanan bir miktar geri çekilme."

Gökşen, gelecek dönem faiz indirimlerinin ise salgın sonrasında  toparlanmanın hızına, risk göstergelerine ve bu çerçevede orta vadeli  bekleyişlere bağlı olduğunu dile getirdi.

FAİZ İNDİRİMİNE SWAP AYARI

Econs Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk de yarın yapılacak PPK  toplantısında piyasa beklentisi olan 50 baz puan faiz indirimin özellikle son  dönemde artan swap haberleriyle beraber değişebileceğini söyledi.

Swap anlaşması haberlerinin TL üzerindeki baskıyı bir miktar daha  azalttığını vurgulayan Yükseltürk, bu anlamda TL'de yaşanan 7,25-6,77 düşüş  hareketi nedeniyle TCMB'den daha agresif bir faiz indiriminin görülebileceğini  belirtti.

Yükseltürk, şunları kaydetti:

"Ancak, burada iç talebi desteklemeye yönelik TCMB'nin attığı  adımların yan etkilerini nisan toplantısından bu yana daha fazla hissetmeye  başladığımızı düşünüyorum. Beklenen enflasyona ya da gerçekleşmiş enflasyona  kıyasla baktığımızda hem mevduat hem de piyasa fonlama faizleri ciddi anlamda  negatif reel faiz seviyelerine gerilemiş durumda. Bu noktada yapılacak ekstra  faiz indiriminin hane halkı ve şirketler tarafında TL tutma isteğini daha da  azaltabileceği ve özellikle döviz talebini artırabileceğini göz önüne alarak faiz  indirimi yoluyla elde etmeyi planladığımız fayda ve bunun sonucunda ortaya  çıkabilecek maliyet analizinde bu seviyelerde yapılacak faiz indiriminin marjinal  faydasının yol açacağı maliyete kıyasla düşük kalabileceğini göz önünde  bulundurmamız gerekir.

Ayrıca, ekonominin mevcut görünümünde TL faizinin seviyesi ve buna  bağlı olarak kredi arzının daha da artırılmasından ziyade şirketlere yönelik  sermaye desteği ve mevcuttaki şirket borçlarının ötelenmesi yoluyla daha mikro  bakış açılı desteklere odaklanmak gerekiyor. Özellikle pandemi nedeniyle önemli  gelir kaybına uğramış ve işletme sermayeleri erimiş şirketlere yönelik sermaye  enjeksiyonlarının ve bunun finansmanının TCMB yardımıyla sağlandığı yeni nesil  desteklerin faiz politikalarına kıyasla daha fazla tercih edilmesinin ekonomik  durgunluktan en az yarayla ve hızlı çıkış için elzem olduğunu düşünüyorum."

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan  ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörüyor.

Buna göre, ankete katılan 17 ekonomistin 15'i politika faizinde  indirim beklerken, ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan  aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine ilişkin  indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.




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