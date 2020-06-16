`Tarihi daralma yaşanacak`















GSYH'nın ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 35-40 azalacağını tahmin eden Kaplan, yılın ikinci yarısında ise toparlanmanın başlayacağını savundu.



ABD'de işsizlik oranının tepe yaptığını ve yaz boyunca düşmesini beklediğini belirten Kaplan, ancak işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 8 seviyesinde kalabileceğini ifade etti.