Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte "ciddi, tarihi" bir daralma yaşayacağını söyledi.
`Tarihi daralma yaşanacak`
16.06.2020 07:47
Son güncelleme : 16.06.2020 07:47
GSYH'nın ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 35-40 azalacağını tahmin eden Kaplan, yılın ikinci yarısında ise toparlanmanın başlayacağını savundu.
ABD'de işsizlik oranının tepe yaptığını ve yaz boyunca düşmesini beklediğini belirten Kaplan, ancak işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 8 seviyesinde kalabileceğini ifade etti.
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8391
En Düşük
6,7909
18:057,7465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7560
En Düşük
7,6789
18:05379,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 379,30
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,81
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.222
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.134.427
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.343.607
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.781.983
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|707.103
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|943.420.479
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|710.009.068
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.261.447
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.106.111
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.088.008
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.225.657
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|269.105.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5888
|8,6319
|% 0,81
|
|Frank
|7,1745
|7,2177
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8168
|1,8259
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|2,28
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.539
|-21,00
|
|Tam
|2.535
|2.553
|-0,90
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|-0,40
|
|Çeyrek
|619
|624
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,51
|39,51
|-0,21
|