Tarihi rekor sonrası altın fiyatları sert geriledi



















Geçtiğimiz hafta tarihi seviyelere çıkan gram altın, yeni haftada 389 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.549 liradan satılıyor.



ALTININ ONS FİYATI ARTAR MI?



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.706 Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test eden gram altın haftayı 392,3 lira seviyelerinde tamamlamasının ardından yeni haftaya 388 TL seviyesinde başladı.Geçtiğimiz hafta tarihi seviyelere çıkan gram altın, yeni haftada 389 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.549 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.706 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündeminin bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.