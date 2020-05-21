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Tarım Girdi Fiyat Endeksi arttı

21.05.2020 10:36

Son güncelleme : 21.05.2020 10:47
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,66, bir önceki aya göre yüzde 0,13 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım-GFE  verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta bir önceki aya göre yüzde 0,13, geçen yılın  aynı ayına göre yüzde 7,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,32 artış  gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla martta bir önceki aya göre tarımda kullanılan  mal ve hizmet endeksi yüzde 0,04, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet  endeksi yüzde 0,65 yükseldi.

Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,30,  tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,96 artış  kayıtlara geçti.

ALT GRUPLARDA ARTIŞ VE AZALIŞLAR

Martta, bir önceki yılın aynı ayına göre en çok azalan diğer alt  gruplar yüzde 2,24 ile tarımsal ilaçlar oldu.

Bu dönemde, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış ise yüzde  11,98 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,25 ile malzemeler, yüzde 10,82 ile  diğer mal ve hizmetler alt gruplarında gerçekleşti.

Alt gruplardan aylık bazda en fazla azalış yüzde 0,72 ile tohum ve  dikim materyalinde görüldü.

Martta artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 2,74 ile gübre  ve toprak geliştiriciler, yüzde 2,36 ile makine bakım masrafları ve yüzde 0,65  ile malzemeler olarak kaydedildi.




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