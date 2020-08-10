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Tarım ürünleri ihracatı Kovid-19`a rağmen arttı

10.08.2020 11:48

Son güncelleme : 10.08.2020 11:48
Türkiye`nin tarım ürünleri ihracatı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşın yılın 7 ayında 2019`un aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 13 milyar 236 milyon dolara ulaştı.



AA

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden  derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, temmuzda Kurban Bayramı tatilinin  getirdiği iş günü farkı nedeniyle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8  düşerek 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Buna karşın Türkiye'nin ihracatı,  temmuzda pandemi sürecindeki en yüksek aylık rakama ulaştı. Hazirana göre artış  yüzde 11,5 oldu. Son 12 aylık ihracat da yüzde 7,9 kayıpla 166,6 milyar dolar  olarak gerçekleşti.

Bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre sanayi ve madencilik  sektörlerinin gerçekleştirdiği ihracat azalırken, tarım sektörünün  gerçekleştirdiği ihracat artış kaydetti.

Türkiye'nin toplam tarım ihracatı Ocak-Temmuz 2020'de geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 3,9 artarak 13 milyar 236 milyon 436 bin dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde sanayi sektörünün ihracatı yüzde 16,3 azalışla 67  milyar 319 milyon 767 bin dolara, madencilik sektörünün ihracatı da yüzde 11,3  azalarak 2 milyar 223 milyon 67 bin dolara geriledi.

Tarıma bağlı sektörlerin ihracatına bakıldığında, hububat, bakliyat,  yağlı tohumlar ve mamullerinin ihracatı yüzde 7,2 artışla 4 milyar 63 milyon 734  bin dolara, yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı yüzde 24,4 artarak 1 milyar  364 milyon 610 bin dolara, meyve-sebze mamullerinin ihracatı yüzde 5,7 yükselerek  901 milyon 736 bin dolara çıktı.

Kuru meyve ve mamullerinin ihracatı ise yüzde 4,4 azalarak 694 milyon  740 bin dolara geriledi.

İHRACAT ARTIŞININ LİDERİ FINDIK OLDU

Ocak-temmuz döneminde fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 27,9 artarak  1 milyar 137 milyon 929 bin dolara yükseldi. Fındık,  tüm sektörler arasında dış  satımını oransal bazda en fazla artıran sektör oldu.

Yılın 7 ayında zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzde 8,4 azalarak 159  milyon 943 bin dolara, tütün ihracatı yüzde 2,9 düşerek 500 milyon 978 bin  dolara, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 9,8 gerileyerek 62 milyon 106  bin dolara, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 10,1 azalışla 1  milyar 347 milyon 681 bin dolara, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı da  yüzde 3,9 düşüşle 3 milyar 2 milyon 981 bin dolara indi.

"TÜRKİYE, FINDIK İHRACATINDAKİ LİDERLİĞİNİ GELECEKTE DE SÜRDÜRECEK"

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim  Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın  sürecinde Türkiye'nin fındık ve mamulleri ihracatında olumsuz bir gelişme  yaşanmadığını, en çok ihracat yapan kalemlerden biri olduklarını söyledi.

Türkiye'nin, Kovid 19 salgını çerçevesinde dış ticarette başta  lojistik ve tedarik zinciri ayaklarında olmak üzere aksama olmaması için gereken  önlemleri zamanında aldığını aktaran Gören, bu çerçevede hayata geçirilen  "temassız ticaret" uygulaması ve diğer alternatif çözümlerle haklı bir başarı  elde edildiğini bildirdi.

Gören, "İnsanlığın böylesi zorlu bir dönemde diğer harcamalardan  kısarak temel fizyolojik ihtiyaçlarından olan gıdaya yönelmesi, gıda ihracatının  artmasındaki en önemli faktördür." dedi.

Fındık ve mamulleri sektöründe dünyanın en büyük üreticisi ve  ihracatçısı olan Türkiye'nin, gelecek dönemde de bu liderliğini sürdüreceğini  vurgulayan Gören, "Ayrıca, bu yıl özelinde miktar bazında tüm zamanların ihracat  rakamları rekoru kırılarak yaklaşık olarak 330-340 bin ton iç fındık ihracatının  gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Değer bazında yaklaşık 2,2-2,3 milyar dolar  olmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

"İHRACAT, GELECEK GÜNLERDE BİR MİKTAR DAHA ARTIŞ GÖSTEREBİLİR"

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhsin  Çakıcı da temel beslenme için insanlığın ilk gereksinim duyduğu kaynakların  başında gıda ve tarım ürünlerinin geldiğini, bu nedenle salgın sürecinde ev içi  temel besin maddelerinin tüketiminin ön plana çıktığını, bu durumun da  ihracatlarına olumlu yansıdığını ifade etti.

Çakıcı, tarım hasat sezonlarının başlaması ve üretim kapasitelerinin  artmasıyla bu alandaki ihracatın gelecek günlerde bir miktar daha artış  gösterebileceğini ifade ederek, "AB mevzuatındaki uygulama ve değişikliklere  hızlı karşılık verilirse coğrafi yakınlık ve üretim alanlarının genişliği ve  çeşitliliği, doğal-organik üretime uygun altyapı, toprak ve iklim çeşitliliği  gibi avantajlar Türkiye'yi, AB piyasasında daha etkin ve tercih edilir  kılabilir." dedi.

Kuru meyve ve mamulleri ihracatında bu yıl yüzde 20'lik artış  beklediklerini aktaran Çakıcı, yoğun nüfuslu tüketim bölgelerine coğrafi  yakınlığın, üretim artışında çok fazla kısıtlama olmamasının, ürünlerinin  doğallığının ve yeni uygulanmaya başlanan iyi tarım tekniklerinin Türkiye'yi öne  çıkardığını söyledi.

"İHRACATIMIZIN OLMADIĞI BİRÇOK ÜLKEDEN ÜRÜN TALEPLERİ GELİYOR"

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği  Başkanı Müjdat Sezer ise bazı ithalatçı ülkelerin salgın nedeniyle tedarikçi  ülkelerden taleplerini karşılayamadıklarını, bu ülkelerin rotalarını Türkiye'ye  çevirdiğini belirterek, "İhracatımızın olmadığı birçok ülkeden bizlere ürün  talepleri ulaşmaktadır." dedi.

Sezer, dünya genelinde gerçekleştirilen 420 milyar dolarlık su  ürünleri ve hayvansal mamuller ithalatının 200 milyar dolarlık kısmını AB  ülkelerinin yaptığını aktararak, "Bu sebeple AB, hem talebin yüksekliği hem de  coğrafi açıdan lojistik kolaylığı sebepleriyle su ürünleri ve hayvansal mamuller  sektörü ihracatı açısından ülkemizin önemli hedef pazarlarının başında  gelmektedir." ifadesini kullandı.

"SALGIN DÖNEMİNDE DAHİ ÜRETİME ARA VERMEMEMİZ BİZE AVANTAJ SAĞLADI"

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz  Mutlu, tarım sektörünün insanların yaşamı için çok önemli olduğunu vurgulayarak,  sektörün öneminin salgın sürecinde bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

Bu dönemde ülkelerin tarıma ve gıdaya bakış açılarının da değiştiğini  ifade eden Mutlu, "Yaş meyve sebze ile mamullerine olan talep tüm dünyada  artarken, bu gıdalara yönelik tüketim alışkanlıkları da değişti. Salgın sürecinde  hiç durmadık, tarlalar, fabrikalar, çiftçiler de durmadı. Türkiye'nin üretime ara  vermeden devam etmesi yurt dışı pazarlarında bize avantaj sağladı." dedi.

Mutlu, salgının, ülkelere "artık tek bir tedarikçi ile değil, çoklu  tedarikçi ile çalışmayı gerektiğini" gösterdiğini kaydetti.

Bu durumun, Türkiye gibi tarım üretimi yapan ülkelerin önemini  artırdığını vurgulayan Mutlu, "Ülkemizin sahip olduğu son teknolojiyle donatılmış  fabrikalar üretime ara vermeden devam etti. Ham maddemizi sağlayabildiğimiz için  diğer ülkelere kıyasla meyve ve sebze mamulleri üretiminde hiçbir sıkıntı  yaşamadık. Bu, elbette ihracatımıza da yansıdı." diye konuştu.

Türkiye'nin, bu dönemde artan önemine paralel olarak ihracatını da  yükselteceğini aktaran Mutlu, iyi tanıtımla ve algıyla sürecin yönetilmesinin  önemine dikkati çekti.

Yaş meyve ve sebze ihracatında yıl sonuna kadar yüzde 25-30 artış  beklediklerini bildiren Mutlu, bu alanda Türkiye'nin sahip olduğu avantajlara  işaret etti.




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