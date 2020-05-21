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Taşıt-kilometre istatistikleri açıklandı

21.05.2020 10:47

Son güncelleme : 21.05.2020 10:58
Türkiye`de 2018`de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca katedilen yol, 306 milyar 926 milyon kilometre oldu.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin taşıt-kilometre  istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de 2018'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları  tarafından 306 milyar 926 milyon kilometre yol katedildi. Toplam  taşıt-kilometrenin yüzde 55,7'si otomobiller, yüzde 20,6'sı kamyonetler, yüzde  11,8'i kamyonlar, yüzde 4,3'ü minibüsler, yüzde 4,1'i motosikletler ve yüzde  3,5'i otobüsler tarafından yapıldı.

Türkiye'de 2018 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları  sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,9, toplam taşıt-kilometre yüzde 0,9 artış  gösterdi. Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 3, minibüslerde yüzde 1,9,  kamyonetlerde yüzde 3,1, kamyonlarda yüzde 0,8 ve motosikletlerde yüzde 3,5  artarken, otobüslerde yüzde 1,5 azaldı.

Taşıt-kilometre ise otomobillerde yüzde 8,3 ve motosikletlerde yüzde  7,4 yükselirken, minibüslerde yüzde 2,1, kamyonetlerde yüzde 6,8, kamyonlarda  yüzde 13,9, otobüslerde yüzde 4,1 düştü.

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde,  2018'de otobüslerin 48 bin 826, kamyonların 42 bin 791, minibüslerin 27 bin 77,  kamyonetlerin 16 bin 871, otomobillerin 13 bin 776 ve motosikletlerin 3 bin 960  kilometre yaptığı hesaplandı.

Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 47,8'si dizel, yüzde 33,4'ü LPG ve  yüzde 18,8'i benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

MUAYENEYE GİREN TOPLAM TAŞIT SAYISI YÜZDE 6,6 ARTTI

Türkiye'de 2018 yılında kat edilen toplam mesafe taşıtların yaş  gruplarına göre incelendiğinde, en fazla yol yüzde 31,5 ile 12 yaş ve üstü  taşıtlar tarafından yapıldı.

Bunu sırasıyla yüzde 29,7 ile 0-3 yaş, yüzde 24,6 ile 4-7 yaş ve yüzde  14,2 ile 8-11 yaş gurubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 12 yaş ve  üstü otomobiller için yüzde 33,9, 0-3 yaş için yüzde 31,6, 4-7 yaş için yüzde  23,5 ve 8-11 yaş için yüzde 11 oldu.

Türkiye'de 2018 yılında 8 milyon 870 bin 625 taşıt muayeneye tabi  tutuldu. Taşıtların yüzde 64,8'i muayeneye bir kez girdi. Taşıtların yüzde  34,2'sinin iki, yüzde 0,8'inin üç ve yüzde 0,2'sinin ise dört ve üzeri sayıda  muayeneye girdiği görüldü.

Muayeneye giren toplam taşıt sayısı 2018 yılında 2017'ye göre yüzde  6,6 arttı. Bu artış otomobillerde yüzde 8,2, kamyonetlerde yüzde 6,5,  motosikletlerde yüzde 4,6, minibüslerde yüzde 2,5 oldu. Otobüslerde yüzde 1,1 ve  kamyonlarda yüzde 0,8 azalış gerçekleşti.

Söz konusu veriler, araç muayene istasyonlarına gelen otomobil,  minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosiklet cinsi taşıtların kilometre sayacı  kayıtlarından derlenen idari kayıtlar kullanılarak hesaplandı ve Türkiye'de  trafiğe kayıtlı taşıtların yurt içi ve yurt dışında yaptıkları kilometreyi  kapsıyor.

Taşıt-kilometre, bir motorlu kara taşıtının bir kilometre mesafedeki  hareketiyle elde edilen trafik ölçü birimi olarak biliniyor.

Öte yandan, söz konusu değer yollar üzerindeki taşıt hareketliliğinin  ve yolların ne kadar kullanıldığının bir göstergesi olarak tanımlanıyor.




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