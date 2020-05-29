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TAV, havalimanlarında hazırlıkları tamamladı

29.05.2020 12:02

Son güncelleme : 29.05.2020 12:02
Corona virüse karşı alınan önlemleri tamamlayan TAV Havalimanları, Türkiye’de işlettiği 5 havalimanında 4 Haziran’da yolcuları karşılamaya hazırlanıyor.



AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları tarafından  işletilen Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Alanya Gazipaşa ve  Antalya havalimanlarında koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili  hazırlıklar tamamlandı.

Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi’ne uygun  olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel  mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler  yapıldı.

Yolcuların uygun olan her aşamada temas etmeden hizmet alabilmesi için  düzenlemeler gerçekleştirildi. Terminal genelinde sık kullanılan alanlar, x-ray  cihazları ve yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek.

Görevlerine uygun olarak tüm çalışanlara eğitim verildi. Tüm  havalimanları maskeyle ve gerekli durumlarda siperlik, eldiven ya da uygun  kıyafetlerle hizmet verecek. İlk aşamada havalimanlarına yolcu olmayanların  girişine izin verilmeyecek ve tüm yolcuların maske takması zorunlu olacak.

"YOLCULARIMIZIN HER AŞAMADA EN YÜKSEK STANDARTTA HİZMET ALMASINI SAĞLAYABİLECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu  Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan, tüm dünyada havacılık sektörünü derinden  etkileyen koronavirüs pandemisine karşı bilim insanlarının, ulusal ve  uluslararası otoritelerin önerdiği önlemleri tam olarak aldıklarını belirterek,  şunları kaydetti:

"Bu süreçte önceliğimiz yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlığını  korumak oldu. Uçuş kısıtları nedeniyle mart ayından bu yana havalimanlarımız  ticari yolcu trafiğine kapandı. Kargo ve vatandaşlarımızı ülkeye geri getiren  uçuşlara gerekli önlemleri alarak hizmet vermeye devam ettik. Haziran başında  önce iç hatlar ardından da dış hatlar uçuşlarının kademeli olarak başlamasını  bekliyoruz. Terminallerimizde, pandemi sertifikasyonu kapsamında öngörülen  tedbirleri aldık.

Yurt dışında işlettiğimiz ve uçuşların açıldığı havalimanlarımızdaki  deneyimi de kullanarak, yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi  sunmak üzere çalışacağız. Güvenlikten yiyecek-içecek alanlarına, özel yolcu  salonlarından yer hizmetlerine ve duty-free’ye kadar havalimanı değer zincirinin  her halkasında yer aldığımız için, yolcularımızın her aşamada en yüksek  standartta hizmet almasını sağlayabileceğiz. Türkiye’nin bu süreci başarıyla  yönetmesini sağlayan Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Sağlık bakanlıklarımıza,  DHMİ, SHGM ve havayollarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür  ediyoruz.”




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