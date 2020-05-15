GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TCMB duyurdu! O banknotlar tedavülde

15.05.2020 10:39

Son güncelleme : 15.05.2020 10:57
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu IV. Tertip 100 lira banknotların tedavüle çıkarılacağını duyurdu.



AA

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği  yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu IV. tertip 100 lira banknotlar, 20 Mayıs'tan  itibaren tedavüle verilecek.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 100  lira banknotlara kıyasla, IV. tertip 100 lira banknotlardaki imzalar TCMB Başkanı  Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak  şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve  arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve  III. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

Öte yandan I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül  edecek.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:41100.478
Değişim :  1,30% |  1.285,25
Açılış :  99.678  
Önceki Kapanış :  99.193  
En Yüksek
100.813 En Düşük
99.678
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUHCM 12,32 1.876.151 % 10,00  
KENT 371,80 14.880.016 % 10,00  
RALYH 9,90 1.174.628 % 10,00  
ISBTR 46.597,20 139.792 % 10,00  
EPLAS 17,30 159.368 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4169 8,4591 % -0,25  
Frank 7,0835 7,1261 % 0,00  
Riyal 1,8351 1,8443 % -0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 6,80  
Altın Gr. 386 386 1,23  
Cumhuriyet 2.481 2.526 6,80  
Tam 2.554 2.592 7,00  
Yarım 1.246 1.267 3,40  
Çeyrek 623 634 1,70  
Gümüş.Ons 16,28 16,31 0,43  
Gümüş Gr. 3,60 3,61 0,08  
B. Petrol 32,34 32,34 1,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru