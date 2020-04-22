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TCMB faiz kararı öncesi dolarda son durum ne?

22.04.2020 09:33

Son güncelleme : 22.04.2020 09:55
Corona virüs nedeniyle uzun süredir baskı altında bulunan dolar/TL 7 seviyesine yaklaşırken, piyasalarda yön belirleyici olarak petrol fiyatları ve bugün sonuçları açıklanacak TCMB faiz kararı bekleniyor.



ABD'de petrol fiyatları bu hafta tarihte ilk defa eksiye düştü. Brent tipi ham petrol ise bu sabah 16 dolarla 1999'dan bu yana en düşük seviyede işlem görüyor.

Dolar/TL dün 6.9970'e kadar yükseldi. Kur bu sabah 6.9815/6.9900 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte euro/TL 7.5759/7.5880 seviyesinde. BIST 100 endeksi dün %1.5 civarı kayıpla kapandı.

TL dün petrol fiyatlarındaki düşüş ve küresel riskten kaçış ile gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen kayıplara maruz kaldı. Kayıplar petrol başta olmak üzere ekonomisi yeraltı zenginliklerine bağlı ülke para birimlerinde daha belirgin yaşandı.

Yılbaşından beri bakıldığında TL, dolar karşısında yaklaşık %15 değer kaybı yaşarken benzer para birimlerinde %26'yı aşan değer kayıpları gözleniyor. Dolar karşısında ruble %20, peso %22, real %24, rand %26 değer kaybı yaşıyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal da hafta sonu yaptığı açıklamada yeni swap anlaşmaları amaçlı görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Reuters'ın 18 kurumun tahminiyle yaptığı ankete göre faiz indirimi medyan beklentisi 50 baz puan olurken, tahminler politika faizinin sabit tutulması ile 100 baz puan indirilmesi arasında değişiyor. Tahminler arasında faiz artışı ise yer almıyor.

TCMB EŞİ GÖRÜLMEMİŞ HIZDA TAHVİL ALIYOR

Corona virüs etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan TCMB'nin 30 Mart'tan beri alımları nominal 21.1 milyar TL, piyasa değeri olarak 26.7 milyar TL 'ye ulaştı.




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