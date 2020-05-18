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TCMB Olağan Genel Kurulu yapıldı

18.05.2020 16:29

Son güncelleme : 18.05.2020 16:38
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulu`nda, Banka Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.



AA

Merkez Bankasının 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Başkan Murat  Uysal başkanlığında, bankanın idare merkezi toplantı salonunda yapıldı.

Genel kurul toplantısında, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2019  hesap yılına ait raporları ve kar dağıtımıyla ilgili teklifi görüşüldü ve  onaylandı.

15 Mart 2019'da yapılan olağan genel kurul toplantısında, TCMB Banka  Meclisi üyeliklerine seçilen Hayrettin Demircan ve Ahmet Keçeci'nin, görevlerine  başlamayacak olmaları nedeniyle, 1 Mayıs 2019'dan itibaren görev yapmak üzere  yerlerine seçilen Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş'ın üyelikleri  onaylandı. Yücememiş ve Aktaş, 30 Nisan 2022'ye kadar görevde kalacak.

TCMB Banka Meclisi üyeliklerine, görev süreleri dolacak Vehbi Çıtak ve  Ömer Duman'ın yerine de seçim yapıldı. Oylama sonucunda Banka Meclisi  üyeliklerine, Ömer Duman yeniden seçilirken, diğer üye ise Elif Haykır Hobikoğlu  oldu. Hobikoğlu ve Duman, 30 Nisan 2023'e kadar görevlerini sürdürecek.

Öte yandan Denetleme Kurulunda görev süresi sona eren Mehmet Murat  Özdil'in yerine de Suat Sarıgül seçildi. Sarıgül, 30 Nisan 2022 tarihine kadar  görev yapacak.





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