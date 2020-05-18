Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulu`nda, Banka Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.
TCMB Olağan Genel Kurulu yapıldı
18.05.2020 16:29
Son güncelleme : 18.05.2020 16:38
AA
Merkez Bankasının 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Başkan Murat Uysal başkanlığında, bankanın idare merkezi toplantı salonunda yapıldı.
Genel kurul toplantısında, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2019 hesap yılına ait raporları ve kar dağıtımıyla ilgili teklifi görüşüldü ve onaylandı.
15 Mart 2019'da yapılan olağan genel kurul toplantısında, TCMB Banka Meclisi üyeliklerine seçilen Hayrettin Demircan ve Ahmet Keçeci'nin, görevlerine başlamayacak olmaları nedeniyle, 1 Mayıs 2019'dan itibaren görev yapmak üzere yerlerine seçilen Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş'ın üyelikleri onaylandı. Yücememiş ve Aktaş, 30 Nisan 2022'ye kadar görevde kalacak.
TCMB Banka Meclisi üyeliklerine, görev süreleri dolacak Vehbi Çıtak ve Ömer Duman'ın yerine de seçim yapıldı. Oylama sonucunda Banka Meclisi üyeliklerine, Ömer Duman yeniden seçilirken, diğer üye ise Elif Haykır Hobikoğlu oldu. Hobikoğlu ve Duman, 30 Nisan 2023'e kadar görevlerini sürdürecek.
Öte yandan Denetleme Kurulunda görev süresi sona eren Mehmet Murat Özdil'in yerine de Suat Sarıgül seçildi. Sarıgül, 30 Nisan 2022 tarihine kadar görev yapacak.
16:22101.596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 1.827,93
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
16:226,8799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0214
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
16:227,4628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
16:22385,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,07
|Açılış
|: 385,90
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,43
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|56.516.892
|% 10,00
|
|DOCO
|346,50
|184.705.121
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.406.097
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.280.716
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.220.629
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|772.013.599
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|57.684.091
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|SASA
|10,58
|1.028.323.089
|% 4,34
|
|ALKIM
|12,78
|772.013.599
|% -10,00
|
|THYAO
|10,85
|696.407.544
|% 2,55
|
|GARAN
|7,80
|653.118.682
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,14
|534.373.381
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,31
|195.055.178
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,14
|534.373.381
|% 6,15
|
|CEMAS
|1,10
|134.503.108
|% 3,77
|
|KARSN
|1,78
|189.334.595
|% 3,49
|
|SASA
|10,58
|1.028.323.089
|% 4,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3303
|8,3721
|% -0,00
|
|Frank
|7,0455
|7,0879
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|6,58
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.519
|0,40
|
|Tam
|2.546
|2.585
|0,40
|
|Yarım
|1.243
|1.264
|0,20
|
|Çeyrek
|621
|632
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|0,05
|
|B. Petrol
|34,77
|34,77
|2,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:33XU100
Endeks 101, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 87 üstünde . İşlem hacmi 11, 271.00 milyon TL de
-
16:33DOBUR
Yüzde 6.16 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 825 adet işlem
-
16:32ARSAN
Yüzde 6.76 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 202, 743 adet işlem
-
16:31ALGYO
Yüzde 4.95 oranında artışla 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 128, 055 adet işlem
-
16:30MIPAZ
Yüzde 6.89 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 485, 773 adet işlem