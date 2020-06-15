Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını düşürdü.
TCMB reeskont iskonto ve avans faiz oranlarını düşürdü
15.06.2020 08:55
Son güncelleme : 15.06.2020 08:55
Resmi Gazete'nin 13 Haziran tarihli sayısında yer alan Merkez Bankası tebliğinde şöyle denildi:
"Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9.0, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir."
Vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 12.75 ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı da yıllık yüzde 13.75 düzeyindeydi.
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8400
|
6,8222
En Düşük
6,8141
18:057,6694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,6896
En Düşük
7,6457
18:05378,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,75
|Açılış
|: 378,58
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
378,44
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|751.952
|% -9,96
|
|EGCYO
|1,63
|1.519.549
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|THYAO
|12,76
|1.018.230.018
|% 1,92
|
|ASELS
|32,20
|960.670.706
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|885.223.213
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|391.055.027
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,75
|159.688.751
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4897
|8,5322
|% -0,36
|
|Frank
|7,1384
|7,1814
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8118
|1,8209
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-7,13
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.479
|-6,30
|
|Tam
|2.524
|2.548
|-6,50
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-3,20
|
|Çeyrek
|616
|622
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,04
|
|B. Petrol
|37,48
|37,48
|-1,25
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 109, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 134.00 milyon TL de
-
17:58BRISA
Yüzde 9.91 oranında artışla 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 311, 071 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde 4.52 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 350, 227 adet işlem
-
17:56IHGZT
Yüzde 6.64 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 067, 914 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333