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TCMB`den corona virüse karşı ilave tedbir

17.04.2020 16:35

Son güncelleme : 17.04.2020 17:38
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Piyasa Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla ilave önlemler aldı.



AA

TCMB'nin koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan ilave tedbirlere ilişkin açıklaması, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, corona virüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan ilave tedbirlere ilişkin 31 Mart 2020 tarihli duyuruda, 2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde belirlenmiş limitler çerçevesinde yürütülen Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyü doğrudan alım işlemlerinin önden yüklemeli olarak  gerçekleştirilebileceği ve gerektiğinde söz konusu limitlerin piyasa koşullarına  göre güncellenebileceğinin açıklandığı hatırlatıldı.

Ayrıca, geçici bir süre için Piyasa Yapıcı (PY) bankalara sağlanan, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları DİBS’lerin (Devlet İç Borçlanma  Senetleri) TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dahilinde Merkez  Bankası'na satma imkanı kapsamında yapılan alımların, bu limitlerin dışında  değerlendirileceğinin belirtildiği açıklamada, bu çerçevede, piyasa derinliğinin  korunması, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Piyasa  Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla ilave önlemler alındığı kaydedildi.

PY BANKALARA TANINAN TCMB'YE DİBS SATIM İMKANINDA DEĞİŞİKLİK

Açıklamada, 2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde 2020 yılı için TCMB analitik bilanço aktif toplamının azami yüzde 5'i olarak belirlenmiş olan  APİ portföyü nominal büyüklüğünün TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranının azami yüzde 10'a yükseltildiği belirtildi.

Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikası aktarım  mekanizmasının etkinliğine sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı  sistemine sağlanan desteğin artırılması amacıyla PY bankalara tanınan TCMB'ye  DİBS satım imkanında değişikliğe gidildiği bildirilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:

"Bu kapsamda; PY bankalara tanınan TCMB’ye doğrudan DİBS satım imkanına ilişkin limitlerin, repo işlem limitlerinden bağımsız olarak  uygulanmasına ve PY bankalara repo işlem limitlerine eşit büyüklükte DİBS satım  limiti tanımlanmasına karar verildi. Söz konusu alımların da APİ portföyü için  belirlenen azami yüzde 10'luk toplam limit dahilinde gerçekleştirilmesine, bu  çerçevede alımı gerçekleştirilecek DİBS’lerin ve alım miktarlarının TCMB  tarafından belirlenmesine, alımların açılacak miktar ihaleleri yoluyla  gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."
 




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